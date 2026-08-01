Früher war alles besser? Diese Show beweist das Gegenteil
Deutschland - Draußen schwitzen? Muss nicht sein! Vor allem, wenn dieser heutige Samstag mit dem ein oder anderen Highlight aufwartet. Plätze im Stadion sind ohnehin begrenzt, umso besser also, wenn man den Lieblingsverein auch von der Couch ist begutachten kann. Und auch für alle Nicht-Fußballfans ist einiges geboten. Hier sind unsere TV-Tipps.
Pflichttermin
Endlich geht's wieder los! Vor dem Start der neuen Saison testet Dynamo Dresden gegen Union Berlin. Viele Fans wünschen sich dieses Duell auch in der Liga, doch 2026/27 spielen die beiden Ost-Klubs in unterschiedlichen Spielklassen. Was nicht ist, kann bekanntlich ja noch werden. Doch bis dahin treffen die Teams "nur" im Testspiel aufeinander.
14 Uhr, MDR
Geheimtipp
In "Findet Nemo" (2003) war sie schon mein Lieblingsfisch. Deshalb werde ich auch dieses Mal wieder einschalten, wenn Findet Dorie (2016) im Fernsehen läuft. Anke Engelke (60) haucht der vergesslichen Paletten-Doktorfisch-Dame mit ihrer unverwechselbaren Stimme Leben ein und macht diesen Film zu einem Spaß für die ganze Familie.
18.45 Uhr, Disney Channel
Bloß nicht!
Was kann peinliche Live-Shows noch toppen? Sendungen aus der Konserve! Auch wenn Verstehen Sie Spaß? - Das Beste aus gestern und heute so in dieser Form noch nicht ausgestrahlt wurde, dürften die gezeigten Beiträge schon des Öfteren Teil von anderen TV-Rückblicken gewesen sein. Zu allem Überdruss begrüßt Barbara Schöneberger (52) neben Peter Kraus (87) auch noch Andrea Kiewel (61), die mit ihren Gags auch in der Vergangenheit hängen geblieben ist.
20.15 Uhr, Das Erste
Streaming
Spionage-Serien verlieren nie ihren Reiz auf mich: Nun habe ich The Agency (seit 2024) für mich entdeckt. CIA-Agent Brandon Colby (Michael Fassbender, 49), Codename "Martian", wird von einem Undercover-Einsatz abgezogen und nach London berufen. Doch auch dort lauern Gefahren. Mal sehen, ob Christian Friedel (47) ebenfalls dazugehört. Er taucht nämlich in der zweiten Staffel auf.
Paramount+
Viel Freude beim Zuschauen!
Titelfoto: SWR/Kimmig Entertainment/Markus Ziegler