01.08.2026 09:21 Früher war alles besser? Diese Show beweist das Gegenteil

Es gibt Dinge, die muss man nicht sehen. Andrea Kiewel & Co. gehören da definitiv dazu.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Draußen schwitzen? Muss nicht sein! Vor allem, wenn dieser heutige Samstag mit dem ein oder anderen Highlight aufwartet. Plätze im Stadion sind ohnehin begrenzt, umso besser also, wenn man den Lieblingsverein auch von der Couch ist begutachten kann. Und auch für alle Nicht-Fußballfans ist einiges geboten. Hier sind unsere TV-Tipps.

Pflichttermin

Rückkehrer Robert Wagner (23) ist einer der Gründe, warum die Vorfreude auf die neue Saison von Dynamo Dresden steigt. © imago/Fotostand

Endlich geht's wieder los! Vor dem Start der neuen Saison testet Dynamo Dresden gegen Union Berlin. Viele Fans wünschen sich dieses Duell auch in der Liga, doch 2026/27 spielen die beiden Ost-Klubs in unterschiedlichen Spielklassen. Was nicht ist, kann bekanntlich ja noch werden. Doch bis dahin treffen die Teams "nur" im Testspiel aufeinander. 14 Uhr, MDR

Geheimtipp

Paletten-Doktorfisch Dorie sorgt für gute Laune. Vor allem auch dank der Stimme von Anke Engelke (60). © Disney/Pixar

In "Findet Nemo" (2003) war sie schon mein Lieblingsfisch. Deshalb werde ich auch dieses Mal wieder einschalten, wenn Findet Dorie (2016) im Fernsehen läuft. Anke Engelke (60) haucht der vergesslichen Paletten-Doktorfisch-Dame mit ihrer unverwechselbaren Stimme Leben ein und macht diesen Film zu einem Spaß für die ganze Familie. 18.45 Uhr, Disney Channel

Bloß nicht!

Barbara Schöneberger (52, l.) begrüßt im Rückblick unter anderem Peter Kraus (87, M.) und Andrea Kiewel (61, r.). © SWR/Kimmig Entertainment/Markus Ziegler

Was kann peinliche Live-Shows noch toppen? Sendungen aus der Konserve! Auch wenn Verstehen Sie Spaß? - Das Beste aus gestern und heute so in dieser Form noch nicht ausgestrahlt wurde, dürften die gezeigten Beiträge schon des Öfteren Teil von anderen TV-Rückblicken gewesen sein. Zu allem Überdruss begrüßt Barbara Schöneberger (52) neben Peter Kraus (87) auch noch Andrea Kiewel (61), die mit ihren Gags auch in der Vergangenheit hängen geblieben ist. 20.15 Uhr, Das Erste

Streaming

Achtung, Suchtgefahr! Michael Fassbender (49) fesselt als CIA-Agent Brandon Colby in "The Agency". © Paramount+