Nicht wirklich gut: Darum wird dieser Filmklassiker überschätzt

Das sollte man am Samstag im TV nicht verpassen - und diese eine Schnulze nicht.

Von Guido Glaner

Dresden - Bei solch eisigen Temperaturen, wie sie gerade in ganz Deutschland herrschen, wollen sich viele nur noch zu Hause einmümmeln. Da kommen die passenden TV-Tipps doch gerade recht. Was am Samstag so läuft, erfahrt Ihr hier.

Pflichttermin

Jack Nicholson und Faye Dunaway brillieren in "Chinatown". © Imago/United Archives

Roman Polanskis Krimi "Chinatown" von 1974 ist ein Schmuckstück des Genres. Mit Jack Nicholson, John Huston und Faye Dunaway grandios besetzt, auch der Regisseur selbst spielt mit. Eine Pflicht, der ich mich nur zu gerne unterziehe. 22.05 Uhr, ZDFneo

Geheimtipp

Anthony Hopkins hat als Kannibale Hannibal Lecter Filmgeschichte geschrieben. © picture alliance/dpa/ZDF

Was "Chinatown" für den Kriminalfilm, ist "Das Schweigen der Lämmer" für das Genre Horrorthriller. Ein absolutes Highlight! Furchterregender als Anthony Hopkins als Kannibale Hannibal Lecter ist nie ein Film-Bösewicht gewesen. 23.25 Uhr, RTLZWEI

Bloß nicht!

Richard Gere und Julia Roberts haben mit "Pretty Woman" einen Klassiker geschaffen. Mögen muss man ihn natürlich trotzdem nicht. © picture alliance/dpa/ARTE G.E.I.E.

Wenn doch bloß Richard Gere nicht wäre! Dann wäre "Pretty Woman" vielleicht ein passabler Film. Von allen Rom-Coms - mit und ohne Julia Roberts - mag ich diese am wenigsten. Der Grund: Richard Gere, den ich völlig überschätzt finde. 22.30 Uhr, Vox

Streaming

