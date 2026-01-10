Nicht wirklich gut: Darum wird dieser Filmklassiker überschätzt
Dresden - Bei solch eisigen Temperaturen, wie sie gerade in ganz Deutschland herrschen, wollen sich viele nur noch zu Hause einmümmeln. Da kommen die passenden TV-Tipps doch gerade recht. Was am Samstag so läuft, erfahrt Ihr hier.
Pflichttermin
Roman Polanskis Krimi "Chinatown" von 1974 ist ein Schmuckstück des Genres. Mit Jack Nicholson, John Huston und Faye Dunaway grandios besetzt, auch der Regisseur selbst spielt mit. Eine Pflicht, der ich mich nur zu gerne unterziehe.
22.05 Uhr, ZDFneo
Geheimtipp
Was "Chinatown" für den Kriminalfilm, ist "Das Schweigen der Lämmer" für das Genre Horrorthriller. Ein absolutes Highlight! Furchterregender als Anthony Hopkins als Kannibale Hannibal Lecter ist nie ein Film-Bösewicht gewesen.
23.25 Uhr, RTLZWEI
Bloß nicht!
Wenn doch bloß Richard Gere nicht wäre! Dann wäre "Pretty Woman" vielleicht ein passabler Film. Von allen Rom-Coms - mit und ohne Julia Roberts - mag ich diese am wenigsten. Der Grund: Richard Gere, den ich völlig überschätzt finde.
22.30 Uhr, Vox
Streaming
Francis Ford Coppolas Trilogie "Der Pate" ist ein Geniestreich der Kinogeschichte. Alle drei Teile sind derzeit und noch bis 27. Januar in der ARD-Mediathek abrufbar. Mein Ziel: die ganze Saga am Stück zu sehen, knappe neun Stunden.
ARD-Mediathek
Viel Spaß beim Einschalten!
Titelfoto: picture alliance/dpa/ARTE G.E.I.E.