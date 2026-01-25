Kein Zufall! Deshalb ähnelt dieser Film einer ZDF-Serie

Was Ihr heute am Sonntag, dem 25. Januar 2026, im Fernsehen nicht verpassen solltet, erfahrt Ihr hier.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Damit der Sonntag für Euch richtig chillig wird und Ihr nicht nach dem passenden Fernsehprogramm suchen müsst, habe ich meine TV-Tipps für Euch zusammengestellt.

Pflichttermin

"Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" bringt jede Menge Lacher mit sich. © Warner Bros. GmbH

Lacher am Fließband produziert Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt (2022). Episodenhaft wird darin erzählt, was sich vom Urknall bis zur Gegenwart auf der Erde zugetragen hat. Es ist kein Zufall, dass der Film an das ZDF-Comedyformat "Sketch History" erinnert. Die meisten Schauspieler wie Jasmin Schwiers (43), Max Giermann (50) und Matthias Matschke (57), haben in beidem mitgespielt. Auch der Regisseur (Erik Haffner, 49) ist derselbe. 20.15 Uhr, Sat.1

Geheimtipp

Bridget Jones (Renée Zellweger, 56) bekommt im dritten Teil ein Baby. © Studio Canal Deutschland/STUDIOCANAL GMBH/Giles Keyte

Erst konnte ich mir nicht vorstellen, wie ein "Bridget Jones"-Film ohne Hugh Grant (65) funktionieren soll. Schließlich spielte er als Daniel Cleaver eine tragende Rolle. Doch Bridget Jones' Baby (2016) belehrte mich eines Besseren. Patrick Dempsey (60) überzeugt mich als neuer Liebhaber vollends - so sehr, dass ich ihn im nachfolgenden Teil schmerzlich vermisse. 22.30 Uhr, RTLZWEI

Bloß nicht!

Die Avengers überzeugen nicht jeden. © imago/Everett Collection

Bei den Realverfilmungen der Marvel-Comics habe ich von Anfang an den Anschluss verpasst. Mittlerweile gibt es so viele davon, da weiß ich gar nicht, wo ich am besten einsteigen soll. In jedem Film gibt es irgendwelche Querverweise auf andere. Da ist Avengers: Endgame (2019) sicherlich keine Ausnahme. Der Zug ist für mich definitiv abgefahren. 20.15 Uhr, ProSieben

Streaming

"Der Doktor und das liebe Vieh" ist eine Wohlfühlserie. © WDR/Playground & All3Media International