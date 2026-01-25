Kein Zufall! Deshalb ähnelt dieser Film einer ZDF-Serie
Deutschland - Damit der Sonntag für Euch richtig chillig wird und Ihr nicht nach dem passenden Fernsehprogramm suchen müsst, habe ich meine TV-Tipps für Euch zusammengestellt.
Pflichttermin
Lacher am Fließband produziert Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt (2022). Episodenhaft wird darin erzählt, was sich vom Urknall bis zur Gegenwart auf der Erde zugetragen hat. Es ist kein Zufall, dass der Film an das ZDF-Comedyformat "Sketch History" erinnert. Die meisten Schauspieler wie Jasmin Schwiers (43), Max Giermann (50) und Matthias Matschke (57), haben in beidem mitgespielt. Auch der Regisseur (Erik Haffner, 49) ist derselbe.
20.15 Uhr, Sat.1
Geheimtipp
Erst konnte ich mir nicht vorstellen, wie ein "Bridget Jones"-Film ohne Hugh Grant (65) funktionieren soll. Schließlich spielte er als Daniel Cleaver eine tragende Rolle. Doch Bridget Jones' Baby (2016) belehrte mich eines Besseren. Patrick Dempsey (60) überzeugt mich als neuer Liebhaber vollends - so sehr, dass ich ihn im nachfolgenden Teil schmerzlich vermisse.
22.30 Uhr, RTLZWEI
Bloß nicht!
Bei den Realverfilmungen der Marvel-Comics habe ich von Anfang an den Anschluss verpasst. Mittlerweile gibt es so viele davon, da weiß ich gar nicht, wo ich am besten einsteigen soll. In jedem Film gibt es irgendwelche Querverweise auf andere. Da ist Avengers: Endgame (2019) sicherlich keine Ausnahme. Der Zug ist für mich definitiv abgefahren.
20.15 Uhr, ProSieben
Streaming
Mit dieser Serie kann man ausgezeichnet entschleunigen. Der Doktor und das liebe Vieh (seit 2020) entführt einen in den idyllischen Norden Englands und in die 1940er-Jahre. In der sechsten Staffel haben James Herriot (Nicholas Ralph, 35) und seine Frau Helen (Rachel Shenton, 38) den Zweiten Weltkrieg überstanden und versuchen, in den Alltag zu finden.
ARD-Mediathek/Magenta TV
Viel Freude beim Zuschauen!
Titelfoto: Warner Bros. GmbH