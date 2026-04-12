Kultfilm-Fans aufgepasst: Der Sonntag ist Euer Tag!
Deutschland – Für alle "Dirty Dancing"-Fans gleicht der heutige Sonntag wahrscheinlich einem Feiertag. Denn der Kultfilm läuft endlich mal wieder im Fernsehen. Welche weiteren Highlights das Programm noch bereithält, erfahrt Ihr in den TV-Tipps.
Pflichttermin
"Ich habe eine Wassermelone getragen" oder "Mein Baby gehört zu mir": Ich könnte an dieser Stelle jede Menge Zitate aus Dirty Dancing (1987) nennen, doch dafür reicht der Platz hier nicht aus. Obwohl ich den Kult-Streifen schon unzählige Male gesehen habe und ich ihn mittlerweile mitsprechen könnte, wird das Zuschauen nicht langweilig.
20.15 Uhr, RTLzwei
Geheimtipp
Was macht einen Papa aus? Mit Christian und Felix Neureuther geht "Terra Xplore"-Moderator Leon Windscheid dieser Frage auf den Grund. Gemeinsam zeigen sie, welchen Einfluss Papas auf ihre Kinder haben und was Männer weitergeben, wenn sie selbst Väter werden. Sicherlich wird auch die ein oder andere Erkenntnis dabei sein, die mir vorher nicht so bewusst war.
17.15 Uhr, ZDF
Bloß nicht!
Dirty Dancing 2 - Heiße Nächte auf Kuba (2004) ist der beste Beweis, dass einige Filme einfach nicht fortgesetzt werden sollten. Unweigerlich wird der Nachfolger mit dem Original verglichen. Auch wenn die Tanzszenen heißer als im ersten Teil sind, können die Hauptdarsteller Romola Garai (heute 43) und Diego Luna (heute 46) einfach nicht mit Jennifer Grey (heute 66) und Patrick Swayze (†57) mithalten.
22.15 Uhr, RTLzwei
Streaming
Wenn "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (40) und Matthias Schweighöfer (45) gemeinsam in einer Serie spielen, muss ich einfach einschalten. In Vanished - Vertraust du ihm (2026) zeigen die beiden, dass sie auch abseits von Komödien brillieren können. Die Geschichte ist spannend erzählt. Einziges Manko: Es sind nur vier Folgen, die viel zu schnell vorbeigehen.
ARD-Mediathek
Viel Spaß beim Zuschauen am heutigen Sonntag!
Titelfoto: Imago/United Archives