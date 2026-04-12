12.04.2026 09:03 Kultfilm-Fans aufgepasst: Der Sonntag ist Euer Tag!

Heute am Sonntag (12. April 2026) gibt es einige Highlights im Fernsehen, die Ihr in den TAG24-TV-Tipps findet.

Von Saskia Hotek

Deutschland – Für alle "Dirty Dancing"-Fans gleicht der heutige Sonntag wahrscheinlich einem Feiertag. Denn der Kultfilm läuft endlich mal wieder im Fernsehen. Welche weiteren Highlights das Programm noch bereithält, erfahrt Ihr in den TV-Tipps.

Pflichttermin

"Dirty Dancing" mit Jennifer Grey (heute 66) und Patrick Swayze (†57) ist einfach Kult! © Imago/United Archives

"Ich habe eine Wassermelone getragen" oder "Mein Baby gehört zu mir": Ich könnte an dieser Stelle jede Menge Zitate aus Dirty Dancing (1987) nennen, doch dafür reicht der Platz hier nicht aus. Obwohl ich den Kult-Streifen schon unzählige Male gesehen habe und ich ihn mittlerweile mitsprechen könnte, wird das Zuschauen nicht langweilig. 20.15 Uhr, RTLzwei

Geheimtipp

Felix Neureuther (42) sieht in seinem Vater Christian (76) ein Vorbild fürs Leben. © ZDF/Anna Wagner

Was macht einen Papa aus? Mit Christian und Felix Neureuther geht "Terra Xplore"-Moderator Leon Windscheid dieser Frage auf den Grund. Gemeinsam zeigen sie, welchen Einfluss Papas auf ihre Kinder haben und was Männer weitergeben, wenn sie selbst Väter werden. Sicherlich wird auch die ein oder andere Erkenntnis dabei sein, die mir vorher nicht so bewusst war. 17.15 Uhr, ZDF

Bloß nicht!

"Dirty Dancing 2" muss sich logischerweise mit dem Original vergleichen. © RTL II/Lawrence Bender Productions

Dirty Dancing 2 - Heiße Nächte auf Kuba (2004) ist der beste Beweis, dass einige Filme einfach nicht fortgesetzt werden sollten. Unweigerlich wird der Nachfolger mit dem Original verglichen. Auch wenn die Tanzszenen heißer als im ersten Teil sind, können die Hauptdarsteller Romola Garai (heute 43) und Diego Luna (heute 46) einfach nicht mit Jennifer Grey (heute 66) und Patrick Swayze (†57) mithalten. 22.15 Uhr, RTLzwei

Streaming

Kaley Cuoco (40) beweist in "Vanished", dass sie auch ernste Rollen spielen kann. © AGC Studios/Fragile Film/MGM+/ARD Degeto Film/Bruno Calvo