Länderspiel-Pause und keine Bundesliga: Zum Glück gibt's diese spannenden Alternativen
Deutschland – Wochenende und leider ist Länderspielpause! Was soll man nun anstelle der Fußball-Bundesliga gucken? Hier sind meine TV-Tipps mit Alternativen, die Ihr am heutigen Samstag schauen könnt.
Pflichttermin
Die Länderspielpause im Fußball hat den großen Vorteil, dass andere Sportarten ausführlich im Fernsehen gezeigt werden - so zum Beispiel auch Handball. Und wie es der Zufall will, spielen an diesem Samstag der SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin. Immer wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen, verspricht es spannend zu werden. Ich schalte auf jeden Fall ein.
16 Uhr, Das Erste
Geheimtipp
Eine Rolle wie James Bond kann ewig an einem Schauspieler hängen bleiben. Daniel Craig (58) hat es als eigenwilliger Benoit Blanc allerdings geschafft, sein Image als 007-Agent abzulegen. Wenn er diese Figur, die ihren ersten Auftritt in Knives Out – Mord ist Familiensache (2019) hat, spielt, denkt man keine Sekunde an seine früheren Filme.
23.15 Uhr, MDR
Bloß nicht!
Von H2O – Plötzlich Meerjungfrau (2006-2010) konnte ich in meiner Kindheit gar nicht genug bekommen. Wohl auch deshalb ist es für mich unverständlich, dass erfolgreiche Serien, in der echte Schauspieler zu sehen sind, als Zeichentrickserie adaptiert werden. H2O – Abenteuer Meerjungfrau (2015) wirkt wie eine billige Kopie, die vollkommen überflüssig ist. Ich empfehle jedem das Original.
12 Uhr, KiKA
Streaming
Am vergangenen Dienstag war der Fernseher für mich reserviert. Als richtiger Fan habe ich selbstverständlich gleich am Erscheinungstag das Hannah Montana 20th Anniversary Special geschaut. Und was soll ich sagen?! Ich bin immer noch ganz beseelt. Dass die Begeisterung von damals wieder so auflebt, hätte ich nicht erwartet. Einziger Wermutstropfen: Das Special mit Miley Cyrus (33) dauert nur 60 Minuten.
Disney+
Viel Freude beim Fernsehen wünscht die TAG24-Redaktion!
Titelfoto: imago/Everett Collection