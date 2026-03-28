Länderspiel-Pause und keine Bundesliga: Zum Glück gibt's diese spannenden Alternativen

In den TAG24-TV-Tipps erfahrt Ihr, was Ihr am heutigen Samstag (28. März 2026) nicht im Fernsehen verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland – Wochenende und leider ist Länderspielpause! Was soll man nun anstelle der Fußball-Bundesliga gucken? Hier sind meine TV-Tipps mit Alternativen, die Ihr am heutigen Samstag schauen könnt.

Pflichttermin

SCM-Trainer Bennet Wiegert (44) und sein Team hatten diese Woche länger Zeit zum Regenerieren. © picture point/Sven Sonntag

Die Länderspielpause im Fußball hat den großen Vorteil, dass andere Sportarten ausführlich im Fernsehen gezeigt werden - so zum Beispiel auch Handball. Und wie es der Zufall will, spielen an diesem Samstag der SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin. Immer wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen, verspricht es spannend zu werden. Ich schalte auf jeden Fall ein. 16 Uhr, Das Erste

Geheimtipp

Daniel Craig (58) als Benoit Blanc. © imago/Everett Collection

Eine Rolle wie James Bond kann ewig an einem Schauspieler hängen bleiben. Daniel Craig (58) hat es als eigenwilliger Benoit Blanc allerdings geschafft, sein Image als 007-Agent abzulegen. Wenn er diese Figur, die ihren ersten Auftritt in Knives Out – Mord ist Familiensache (2019) hat, spielt, denkt man keine Sekunde an seine früheren Filme. 23.15 Uhr, MDR

Bloß nicht!

"H2O – Abenteuer Meerjungfrau" kann man sich echt sparen. © ZDF/Les Cartooneurs Associés

Von H2O – Plötzlich Meerjungfrau (2006-2010) konnte ich in meiner Kindheit gar nicht genug bekommen. Wohl auch deshalb ist es für mich unverständlich, dass erfolgreiche Serien, in der echte Schauspieler zu sehen sind, als Zeichentrickserie adaptiert werden. H2O – Abenteuer Meerjungfrau (2015) wirkt wie eine billige Kopie, die vollkommen überflüssig ist. Ich empfehle jedem das Original. 12 Uhr, KiKA

Streaming

Miley Cyrus (33) kehrt zu ihren Wurzeln zurück. © Disney/Ser Baffo