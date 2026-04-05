Mit diesem Film könnt Ihr dem Osterstress entfliehen

Wer nach der großen Ostereiersuche den Ostersonntag entspannt auf der Couch ausklingen lassen will, für den sind unsere TV-Tipps genau das Richtige!

Von Lena Plischke

Wer nach der großen Ostereiersuche den Ostersonntag entspannt auf der Couch ausklingen lassen will, für den sind unsere TV-Tipps genau das Richtige!

Pflichttermin

Narnia: Die Reise auf der Morgenröte ist der perfekte Film, um kurz dem Osterstress zu entfliehen. © RTL / © 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation and Walden Media, LLC.

Segel setzen und ab nach Narnia: Die Reise auf der Morgenröte (2010) nimmt Lucy, Edmund und Eustace mit auf ein magisches Abenteuer voller Drachen, verlorener Seelen und großer Prüfungen. Perfekt für den Karsonntag, wenn man kurz herauswill aus der Realität und rein in eine andere Welt. Los geht’s! 11.25 Uhr, RTL

Geheimtipp

Geheimtipp für den Ostersonntag: Gemeinsam mit dem scharfsinnigen Ermittler Hercule Poirot einen Todesfall aufdecken. © STUDIOCANAL GmbH Filmverleih

Ein Zug, ein Mord und viel zu viele verdächtig elegante Menschen auf engem Raum: Mord im Orient-Express von 1974 ist Agatha Christie in Bestform. Albert Finney ermittelt als Hercule Poirot mit Schnurrbart und Scharfsinn, während man selbst auf dem Sofa fieberhaft miträtselt. Herrlich altmodisch! 12.55 Uhr Arte

Bloß nicht!

Wer steht dafür denn so zeitig auf? © Original Productions (USA) ©A&E

Früh aufstehen lohnt sich selten, aber für Storage Wars schon gar nicht. Es wird wieder wild auf verlassene Lagerboxen geboten, in der Hoffnung auf den großen Schatz. Meist gibt’s Ramsch, viel Geschrei und noch mehr Fremdscham. Da bleib ich lieber im Bett und träume selbst. ab 5.40 Uhr, ProSieben Maxx

Streaming

In Peaky Blinders – The Immortal Man können wir der Shelby-Familie wieder bei ihren düsteren Machenschaften zusehen. © © 2026 Netflix, Inc.