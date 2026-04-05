Mit diesem Film könnt Ihr dem Osterstress entfliehen
Wer nach der großen Ostereiersuche den Ostersonntag entspannt auf der Couch ausklingen lassen will, für den sind unsere TV-Tipps genau das Richtige!
Pflichttermin
Segel setzen und ab nach Narnia: Die Reise auf der Morgenröte (2010) nimmt Lucy, Edmund und Eustace mit auf ein magisches Abenteuer voller Drachen, verlorener Seelen und großer Prüfungen. Perfekt für den Karsonntag, wenn man kurz herauswill aus der Realität und rein in eine andere Welt. Los geht’s!
11.25 Uhr, RTL
Geheimtipp
Ein Zug, ein Mord und viel zu viele verdächtig elegante Menschen auf engem Raum: Mord im Orient-Express von 1974 ist Agatha Christie in Bestform. Albert Finney ermittelt als Hercule Poirot mit Schnurrbart und Scharfsinn, während man selbst auf dem Sofa fieberhaft miträtselt. Herrlich altmodisch!
12.55 Uhr Arte
Bloß nicht!
Früh aufstehen lohnt sich selten, aber für Storage Wars schon gar nicht. Es wird wieder wild auf verlassene Lagerboxen geboten, in der Hoffnung auf den großen Schatz. Meist gibt’s Ramsch, viel Geschrei und noch mehr Fremdscham. Da bleib ich lieber im Bett und träume selbst.
ab 5.40 Uhr, ProSieben Maxx
Streaming
Tommy Shelby ist zurück und mit ihm die düstere Welt von Peaky Blinders – The Immortal Man. Zwischen Macht, Trauma und perfekt sitzenden Anzügen geht es wieder um alles. Wer Cillian Murphy einmal beim finsteren Denken zugesehen hat, weiß: Ostern ist schön – aber ein Gangsteranzug mit Trauma hat auch was.
Netflix
Viel Freude beim Zuschauen!
Titelfoto: RTL / © 2010 Twentieth Century Fox Film Corporation and Walden Media, LLC.