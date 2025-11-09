Motzen statt Kochen: Finger weg von dieser Show!
Deutschland - Gerade abends wird es dieser Tage draußen doch recht ungemütlich. Wer es sich am Wochenende auf der Couch bequem machen will, findet bei uns ein paar TV-Tipps.
Pflichttermin: "Bei Anruf Mord"
Bei Hitchcock-Klassikern wie Bei Anruf Mord frage ich mich jedes Mal: Warum sieht das heute noch besser aus als 90 Prozent heutiger Thriller? Pure Spannung, pure Eleganz, pure Filmgeschichte. So zeitlos, dass man fast vergisst, dass das Ding 1954 gedreht wurde.
14.05 Uhr, Arte
Geheimtipp: "25 km/h"
Es gibt Filme, die fühlen sich an wie ein Stich ins Herz. 25 km/h ist genau so einer: Zwei entfremdete Brüder treffen sich nach Jahren bei der Beerdigung des Vaters wieder und fahren auf dem Mofa einmal quer durch Deutschland, um alte Träume nachzuholen. Lars Eidinger spielt das mit einer Ehrlichkeit, die unter die Haut geht.
22.40 Uhr, Sixx
Bloß nicht! "Mein Lokal, Dein Lokal"
Ganz ehrlich: Wenn ich Sonntagnachmittag schlechte Laune bekommen will, lese ich alte Handyverträge durch, aber Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt ist NOCH schlimmer. Endlose Rechthaberei, Küchen-Zoff, beleidigte Egos und jeder hält sich für Gordon Ramsay. Es wird rumgemeckert statt gekocht. Das braucht wirklich kein Mensch.
17.15, Kabel Eins
Streaming: Haftbefehl-Doku auf Netflix
Babo - Die Haftbefehl-Story zeigt das echte Chaos hinter der Marke "Hafti": Verlust, Härte, Abstürze, Größenwahn und trotzdem immer wieder dieser irre Wille, weiterzumachen. Ich saß da mit offenem Mund. Mal hatte ich Tränen in den Augen, mal dachte ich: "Alter … WARUM?!" Und obwohl seine Musik so gar nicht meins ist: Plötzlich will ich diesen Menschen verstehen.
Netflix
Titelfoto: Kabel 1