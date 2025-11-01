Netflix-Fans aufgepasst: Diese historische Serie ist einen Blick wert
Deutschland - Perfekt für einen gemütlichen Samstag: Das TV- und Streaming-Programm bietet alles, was das Herz begehrt. Die besten Tipps des Tages gibt's hier.
Pflichttermin
Zauberstäbe raus, Muggel rein! Mit Harry Potter und der Stein der Weisen kehrt Sat.1 zurück nach Hogwarts – dahin, wo alles begann: ein kleiner Junge mit Blitznarbe und eine Eule mit Zustellrekord. Auch 24 Jahre später zieht der erste Teil der Saga mich in seinen Bann. Wer da nicht einschaltet, bekommt von mir persönlich zehn Punkte Abzug für Gryffindor!
20.15 Uhr, Sat.1
Geheimtipp
Fliegerbrille, Lederjacke, Gänsehaut: Top Gun: Maverick hebt ab! Tom Cruise beweist, dass man auch mit 60 noch mehr Adrenalin im Blut haben kann als jeder Influencer in Dubai. Atemberaubende Flugaufnahmen, Retro-Charme und eine Prise Pathos – der perfekte Film, um mal wieder die Ansage "Mach 3" zu googeln.
20.15 Uhr, RTL
Bloß nicht!
Die Tuning-Profis – Männer, die glauben, ein aufgeklebter Spoiler mache aus einem Polo einen Porsche. Zwischen quietschenden Reifen, schlechten Witzen und Alufelgen-Philosophie bleibt da nur eine Frage: Wer guckt das freiwillig? Antwort: niemand mit Geschmack.
18.20 Uhr, NITRO
Streaming
Es gibt Serien, bei denen man schon beim ersten Bild den Geruch von Regen, Torf und frisch gezapftem Bier in der Nase hat: House of Guinness ist genau so eine. Als bekennender Irland-Fan schlägt mein Herz natürlich sofort höher, wenn die Geschichte rund um die berühmteste Brauerei der Welt beginnt. Intrigen, Stolz und eine gehörige Portion irischer Dickköpfigkeit – alles drin!
Netflix
Titelfoto: Ben Blackall/Netflix