Netflix-Fans aufgepasst: Diese historische Serie ist einen Blick wert

Von Lena Plischke

Deutschland - Perfekt für einen gemütlichen Samstag: Das TV- und Streaming-Programm bietet alles, was das Herz begehrt. Die besten Tipps des Tages gibt's hier.

Pflichttermin

Zauberstäbe raus, Muggel rein! Mit Harry Potter und der Stein der Weisen kehrt Sat.1 zurück nach Hogwarts – dahin, wo alles begann: ein kleiner Junge mit Blitznarbe und eine Eule mit Zustellrekord. Auch 24 Jahre später zieht der erste Teil der Saga mich in seinen Bann. Wer da nicht einschaltet, bekommt von mir persönlich zehn Punkte Abzug für Gryffindor! 20.15 Uhr, Sat.1

Harry-Potter-Fans kommen heute Abend auf ihre Kosten. © imago images / United Archives

Geheimtipp

Fliegerbrille, Lederjacke, Gänsehaut: Top Gun: Maverick hebt ab! Tom Cruise beweist, dass man auch mit 60 noch mehr Adrenalin im Blut haben kann als jeder Influencer in Dubai. Atemberaubende Flugaufnahmen, Retro-Charme und eine Prise Pathos – der perfekte Film, um mal wieder die Ansage "Mach 3" zu googeln. 20.15 Uhr, RTL

"Top Gun: Maverick" ist der preisgekrönte Nachfolger des 80er-Jahre-Klassikers "Top Gun". © Paramount Pictures

Bloß nicht!

Die Tuning-Profis – Männer, die glauben, ein aufgeklebter Spoiler mache aus einem Polo einen Porsche. Zwischen quietschenden Reifen, schlechten Witzen und Alufelgen-Philosophie bleibt da nur eine Frage: Wer guckt das freiwillig? Antwort: niemand mit Geschmack. 18.20 Uhr, NITRO

In "Die Tuning-Profis" werden alte und ramponierte Fahrzeuge umgestaltet. © RTL

Streaming

"House of Guinness" dreht sich um die Geschichte der gleichnamigen Brauerei-Dynastie. © Ben Blackall/Netflix