Nichts für prüde Gemüter: In dieser Disney-Serie trifft Leidenschaft auf Luxus

Halloween-Wochenende gut überstanden? Dann kommen hier unsere TV-Tipps für einen entspannten Sonntag auf dem Sofa.

Von Lena Plischke

Deutschland - Zum Ausklang des Halloween-Wochenendes darf es nun gern wieder etwas gemütlicher werden. Hier kommen unsere TV-Tipps für einen entspannten Sonntag auf dem Sofa!

Pflichttermin

Ja, ich weiß – Criminal Minds ist keine neue Serie. Aber kaum ein anderes Format schafft es, mich so zuverlässig auf der Sofakante festzunageln. Wenn Rossi, Reid & Co. ihre Täterprofile basteln und mit stoischer Ruhe das pure Böse analysieren, bin ich jedes Mal wieder voll dabei. Und wer nach einer Folge nicht noch kurz die Wohnungstür kontrolliert, hat definitiv zu wenig Fantasie. 20.15 Uhr, Sat.1 Gold

Eine Folge "Criminal Minds" geht doch immer. © Sat.1

Geheimtipp

Wenn eine Stimme Geschichte schrieb, dann die von Freddie Mercury (†45). The Great Pretender zeigt nicht nur den Frontmann von Queen, sondern den Künstler dahinter. Zwischen Bombast, Bühnenblitzlicht und gebrochener Seele zeichnet Arte das Porträt eines Mannes, der die Musik neu definierte und sich dabei selbst verlor und wiederfand. Musikalisch, emotional, brillant. Ab 12.05 Uhr, Arte

Freddie Mercury (†45) 1988 beim Tennisspielen in Spanien. © Eugene Adebari/Rex Features/Mercury Studios Ltd/ARTE

Bloß nicht!

Reality-TV im Sozialdrama-Kostüm: Hartz, Rot, Gold. Zwischen Dosenravioli, Dauerstreit und Drama um die neue Couch wird hier das Elend zum Entertainment erhoben. Da hilft auch kein Mitleid, nur die Fernbedienung. Ehrlich: Wer sich das freiwillig reinzieht, braucht danach einen intellektuellen Detox. 16.15 Uhr, RTL II

Tanja und Willy brauchen nach der Überschwemmung auf dem Campingplatz dringend neue Möbel. © RTLZWEI, Leonine Licencing, Odeo

Streaming

In der Disney-Serie "Rivals" liefern sich zwei TV-Mogule ein schmutziges Spiel aus Macht, Lust und Intrige. © Disney