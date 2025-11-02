Nichts für prüde Gemüter: In dieser Disney-Serie trifft Leidenschaft auf Luxus
Deutschland - Zum Ausklang des Halloween-Wochenendes darf es nun gern wieder etwas gemütlicher werden. Hier kommen unsere TV-Tipps für einen entspannten Sonntag auf dem Sofa!
Pflichttermin
Ja, ich weiß – Criminal Minds ist keine neue Serie. Aber kaum ein anderes Format schafft es, mich so zuverlässig auf der Sofakante festzunageln. Wenn Rossi, Reid & Co. ihre Täterprofile basteln und mit stoischer Ruhe das pure Böse analysieren, bin ich jedes Mal wieder voll dabei. Und wer nach einer Folge nicht noch kurz die Wohnungstür kontrolliert, hat definitiv zu wenig Fantasie.
20.15 Uhr, Sat.1 Gold
Geheimtipp
Wenn eine Stimme Geschichte schrieb, dann die von Freddie Mercury (†45). The Great Pretender zeigt nicht nur den Frontmann von Queen, sondern den Künstler dahinter. Zwischen Bombast, Bühnenblitzlicht und gebrochener Seele zeichnet Arte das Porträt eines Mannes, der die Musik neu definierte und sich dabei selbst verlor und wiederfand. Musikalisch, emotional, brillant.
Ab 12.05 Uhr, Arte
Bloß nicht!
Reality-TV im Sozialdrama-Kostüm: Hartz, Rot, Gold. Zwischen Dosenravioli, Dauerstreit und Drama um die neue Couch wird hier das Elend zum Entertainment erhoben. Da hilft auch kein Mitleid, nur die Fernbedienung. Ehrlich: Wer sich das freiwillig reinzieht, braucht danach einen intellektuellen Detox.
16.15 Uhr, RTL II
Streaming
Heiße Blicke, teure Drinks, noch teurere Geheimnisse – Rivals ist britisches Edel-Drama mit ordentlich Sexappeal. David Tennant (54) und Aidan Turner (42) liefern sich als verfeindete TV-Mogule ein Spiel aus Macht, Lust und Intrige, das vor Glamour nur so glitzert. Leidenschaft trifft Luxus und jedes Lächeln könnte eine Lüge sein. Mein Fazit: Sündhaft schön und definitiv nichts für prüde Gemüter.
Disney+
