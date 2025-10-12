Was gibt es Besseres als unsere TAG24-TV-Tipps an einem verregneten Sonntag? Uns fällt da auch nicht viel ein. Hier kommen unsere Highlights aus der Glotze.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Pflichttermin

Hilary Swank (51) brillierte 2007 an der Seite von Gerard Butler (55) in "P.S. Ich liebe Dich". © Charles Sykes/Invision via AP/dpa

P.S. Ich liebe Dich (2007) ist für mich der perfekte Sonntagsfilm. Hilary Swank überzeugt als junge Witwe, die durch die Briefe ihres verstorbenen Mannes (gespielt von Gerard Butler) wieder ins Leben zurückfindet. Zusätzlich sorgen die malerischen Kulissen Irlands für eine ganz besondere Stimmung. Das ist einer dieser Filme, die das Herz gleichzeitig brechen und wärmen. 20.15 Uhr, Sixx

Geheimtipp

Tritt er auf, ist für Stimmung gesorgt: André Rieu (76). © BR/MDR/André Rieu Productions/Marcel van Hoorn

Man sieht's mir vielleicht nicht an, aber wenn André Rieu im Fernsehen läuft, schalte ich ein! Das große Open-Air-Konzert 2025 bringt klassische Musik mit Festivalflair ins Wohnzimmer. Für mich ist das die perfekte Mischung aus charmant und kitschig, die man sich ab und zu mal gönnen kann. 20.15 Uhr, BR

Bloß nicht!

Spannend, wie ein lauwarmer Nudelsalat vom Vorabend: das "Grill den Henssler" - Sommer-Special. © VOX

Das Grill den Henssler - Sommer-Special ist wie ein lauwarmer Nudelsalat vom Vorabend: Kann man machen, muss man aber nicht. Es ist sicher unterhaltsam für alle, die auf Kochshows mit Promi-Faktor stehen, aber mein Fall ist es nicht. Irgendwann hat man's auch einfach oft genug gesehen. 20.15 Uhr, VOX

Streaming

"New Girl" Zooey Deschanel (45) heitert vielleicht Euren Sonntag auf. (Archivfoto) © Joel C Ryan/Invision/AP/dpa