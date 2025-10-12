Spannend, wie ein lauwarmer Nudelsalat vom Vorabend
Deutschland - Was gibt es Besseres als unsere TAG24-TV-Tipps an einem verregneten Sonntag? Uns fällt da auch nicht viel ein. Hier kommen unsere Highlights aus der Glotze.
Pflichttermin
P.S. Ich liebe Dich (2007) ist für mich der perfekte Sonntagsfilm. Hilary Swank überzeugt als junge Witwe, die durch die Briefe ihres verstorbenen Mannes (gespielt von Gerard Butler) wieder ins Leben zurückfindet. Zusätzlich sorgen die malerischen Kulissen Irlands für eine ganz besondere Stimmung. Das ist einer dieser Filme, die das Herz gleichzeitig brechen und wärmen.
20.15 Uhr, Sixx
Geheimtipp
Man sieht's mir vielleicht nicht an, aber wenn André Rieu im Fernsehen läuft, schalte ich ein! Das große Open-Air-Konzert 2025 bringt klassische Musik mit Festivalflair ins Wohnzimmer. Für mich ist das die perfekte Mischung aus charmant und kitschig, die man sich ab und zu mal gönnen kann.
20.15 Uhr, BR
Bloß nicht!
Das Grill den Henssler - Sommer-Special ist wie ein lauwarmer Nudelsalat vom Vorabend: Kann man machen, muss man aber nicht. Es ist sicher unterhaltsam für alle, die auf Kochshows mit Promi-Faktor stehen, aber mein Fall ist es nicht. Irgendwann hat man's auch einfach oft genug gesehen.
20.15 Uhr, VOX
Streaming
Wenn ich mal wieder richtig lachen will, schalte ich New Girl ein. Jess (Zooey Deschanel) zieht nach einer Trennung in eine WG mit drei Typen. Ihr Alltag mit all seinen Missgeschicken, schrulligen Charakteren und Liebeswirren sorgt für beste Unterhaltung. Für mich eine der lustigsten Serien überhaupt!
Disney+
TAG24 wünscht viel Freude mit den heutigen TV-Tipps.
Titelfoto: VOX