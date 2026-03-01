Tragischer Tod macht dieses glamouröse Paar zur Legende
Dresden - Auf in den März! Wer in den 3. Monat des Jahres mit zumindest viel Fernsehschwung starten will, findet in unseren TV-Tipps ein paar Anregungen.
Pflichttermin
Jetzt wird’s peinlich. Oder besser: herrlich albern. (T)Raumschiff Surprise – Periode 1 ist mein absolutes Guilty-Pleasure. Ja, die Witze sind flach. Ja, ich kenne sie alle. Und ja, ich singe beim "Taxi"-Song ("Feuer Salamander, Beine auseinander …") immer noch laut mit, vermutlich sehr zum Leidwesen meiner Nachbarn. Vielleicht ist mein Humor manchmal einfach 2004 stehen geblieben. Und? Ich lieb’s.
20.15 Uhr auf SAT1
Geheimtipp
Schindlers Liste (1993) ist kein Sonntagskrimi, sondern ein filmisches Denkmal. Steven Spielberg erzählt die wahre Geschichte von Oskar Schindler, der mehr als 1000 Juden vor dem Holocaust rettete. In eindringlichem Schwarz-Weiß inszeniert, schmerzhaft, bewegend, notwendig. Ein Film, der lange nachhallt und gesehen werden sollte.
20.15 Uhr auf Kabel eins
Bloß nicht!
Bob’s Burgers mag Kultstatus haben, für mich ist es Dauer-Gequatsche mit schriller Dauer-Energie. Sonntagmorgen brauche ich Kaffee, keine hyperaktive Zeichentrickfamilie.
ab 10 Uhr auf Comedy Central
Streaming
Manchmal schreibt das echte Leben die tragischeren Drehbücher. Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette blickt zurück auf eines der glamourösesten Paare der 90er. Er: politischer Prinz mit Camelot-Erbe. Sie: Mode-Ikone mit minimalistischer Coolness. Bis heute inspirieren ihre Looks Designer und Influencer. Ihr tragischer Tod machte beide zur ewigen Legende – jung, schön, unerreichbar. Vielleicht ist genau das ihr Mythos.
Disney+
Viel Spaß beim Einschalten wünscht TAG24.
