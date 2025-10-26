Damit will die ARD bei jungen Zuschauern punkten

Perfekt für einen gemütlichen Sonntag: Das TV-Programm bietet heute alles, was das Herz begehrt.

Von Nadine Steinmann

Deutschland - Perfekt für einen gemütlichen Sonntag: Das TV-Programm bietet alles, was das Herz begehrt. Die besten Tipps des Tages gibt’s hier!

Pflichttermin

Die sechsteilige Dramaserie "Schattenseite‘" garantiert Spannung. © ARD Degeto Film/HR/funk/Dreamtool Entertainment GmbH/Elliott Kreyenberg Die ARD will endlich Fuß fassen bei den jungen Zuschauern - und geht in diesem Winter in die Serien-Offensive. Den Anfang macht das sechsteilige Drama Schattenseite nach dem Roman von Influencer Jonas Ems. Ähnlich wie bei der US-Serie "Pretty Little Liars" bekommen Schüler Nachrichten auf ihr Handy, die ihre dreckigsten Geheimnisse aufdecken. Ich bin gespannt! Ab 21.45 Uhr und ab 0 Uhr, ARD

Geheimtipp

"Gestern waren wir noch Kinder" kommt am Montag ab 1.30 Uhr auf ZDF. © ZDF/Walter Wehner Die ARD macht auf jung, weshalb das ZDF parallel seine Erfolgsserie Gestern waren wir noch Kinder ins Programm hebt. Kein schlechter Schachzug, insbesondere, weil Deutschlands wohl angesagtester Schauspieler Damian Hardung darin zu sehen ist. Wer beides nicht verpassen will, sollte die Mediatheken zum "Bingewatchen" nutzen. Am Montag ab 1.30 Uhr, ZDF

Bloß nicht!

Kurz vor Mitternacht zeigt ProSieben die Simpsons. © ProSieben Ich bin ohnehin kein Fan der Simpsons - und kurz vor Mitternacht an einem Sonntagabend werde ich wohl erst recht zu keinem. Hintergrund für die spätabendlichen Folgen ist das bevorstehende Halloween-Fest. Wie schon vergangene Woche zeigt ProSieben seine schaurig-schönsten Folgen. Ein wahrlich gruseliges Angebot ... 23.50 Uhr, ProSieben

Streaming