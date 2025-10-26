Damit will die ARD bei jungen Zuschauern punkten
Pflichttermin
Die ARD will endlich Fuß fassen bei den jungen Zuschauern - und geht in diesem Winter in die Serien-Offensive.
Den Anfang macht das sechsteilige Drama Schattenseite nach dem Roman von Influencer Jonas Ems. Ähnlich wie bei der US-Serie "Pretty Little Liars" bekommen Schüler Nachrichten auf ihr Handy, die ihre dreckigsten Geheimnisse aufdecken. Ich bin gespannt!
Ab 21.45 Uhr und ab 0 Uhr, ARD
Geheimtipp
Die ARD macht auf jung, weshalb das ZDF parallel seine Erfolgsserie Gestern waren wir noch Kinder ins Programm hebt.
Kein schlechter Schachzug, insbesondere, weil Deutschlands wohl angesagtester Schauspieler Damian Hardung darin zu sehen ist. Wer beides nicht verpassen will, sollte die Mediatheken zum "Bingewatchen" nutzen.
Am Montag ab 1.30 Uhr, ZDF
Bloß nicht!
Ich bin ohnehin kein Fan der Simpsons - und kurz vor Mitternacht an einem Sonntagabend werde ich wohl erst recht zu keinem.
Hintergrund für die spätabendlichen Folgen ist das bevorstehende Halloween-Fest.
Wie schon vergangene Woche zeigt ProSieben seine schaurig-schönsten Folgen. Ein wahrlich gruseliges Angebot ...
23.50 Uhr, ProSieben
Streaming
Kann Victoria Beckham nun eigentlich lächeln oder nicht?
Dieser Frage geht die neue Netflix-Serie über das ehemalige Spice Girl nach.
Und auch wenn Kritiker bemängeln, die drei Folgen würden vor allem Werbung für ihr Unternehmen machen, zeigen sie die Designerin doch immerhin auch mal von ihrer selten gesehenen menschlichen Seite - und tatsächlich lachend!
Netflix
