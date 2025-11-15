TV-Tipps am Samstag: Diese Filme und Serien solltest Du nicht verpassen!

TAG24 hat wieder das TV-Programm unter die Lupe genommen, um Euch die High- und Lowlights des heutigen Samstags verraten zu können.

Deutschland - Wochenende, also Zeit zum Entspannen! TAG24 hat wieder das TV-Programm unter die Lupe genommen, um Euch die High- und Lowlights des heutigen Samstags verraten zu können.

Pflichttermin

Passengers. © Sony Pictures Germany

Mit Passengers (2016) hat Regisseur Morten Tyldum eine sehenswerte Sci-Fi-Romanze geschaffen. Darin wird ein Passagier auf einem Luxus-Raumschiff auf dem Weg zu einem neuen Planeten vorzeitig aus dem Kälteschlaf gerissen. Aus monatelanger, zermürbender Einsamkeit heraus weckt er eine Mitreisende. Ein vor allem visuell beeindruckender Film - auch, aber nicht nur wegen Jennifer Lawrence. 20.15 Uhr, VOX

Geheimtipp

Vergiftete Wahrheit. © HR/ARD Degeto/2019 Focus Feature

In Vergiftete Wahrheit (2019) setzt ein Unternehmensanwalt (Mark Ruffalo) seine Karriere aufs Spiel, um einen Umweltskandal aufzudecken. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und handelt von dem fast 20 Jahre andauernden Rechtsstreit des US-Juristen Robert Bilott gegen den Chemie-Riesen DuPont. Ein gut gemachter Justiz-Streifen mit tollen Schauspielern. 23 Uhr, HR

Bloß nicht!

The Christmas Charade. © Hallmark channel

Seit Wochen lachen mich in den Supermarkt-Regalen schon Lebkuchen-Männchen an. Und RTL fällt nichts Besseres ein, als Mitte November den halben Tag lang Weihnachtsfilme zu zeigen. Der X-Mas-Marathon beginnt am frühen Morgen mit "Weihnachts-Einsatz in 4 Wänden" (2023) und endet am späten Nachmittag mit The Christmas Charade (2024), einer seichten Romantik-Komödie, für die ich nicht einmal zu Heiligabend in Stimmung wäre. 16 Uhr, RTL

Streaming

