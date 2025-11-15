TV-Tipps am Samstag: Diese Filme und Serien solltest Du nicht verpassen!
Deutschland - Wochenende, also Zeit zum Entspannen! TAG24 hat wieder das TV-Programm unter die Lupe genommen, um Euch die High- und Lowlights des heutigen Samstags verraten zu können.
Pflichttermin
Mit Passengers (2016) hat Regisseur Morten Tyldum eine sehenswerte Sci-Fi-Romanze geschaffen. Darin wird ein Passagier auf einem Luxus-Raumschiff auf dem Weg zu einem neuen Planeten vorzeitig aus dem Kälteschlaf gerissen. Aus monatelanger, zermürbender Einsamkeit heraus weckt er eine Mitreisende. Ein vor allem visuell beeindruckender Film - auch, aber nicht nur wegen Jennifer Lawrence.
20.15 Uhr, VOX
Geheimtipp
In Vergiftete Wahrheit (2019) setzt ein Unternehmensanwalt (Mark Ruffalo) seine Karriere aufs Spiel, um einen Umweltskandal aufzudecken. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und handelt von dem fast 20 Jahre andauernden Rechtsstreit des US-Juristen Robert Bilott gegen den Chemie-Riesen DuPont. Ein gut gemachter Justiz-Streifen mit tollen Schauspielern.
23 Uhr, HR
Bloß nicht!
Seit Wochen lachen mich in den Supermarkt-Regalen schon Lebkuchen-Männchen an. Und RTL fällt nichts Besseres ein, als Mitte November den halben Tag lang Weihnachtsfilme zu zeigen. Der X-Mas-Marathon beginnt am frühen Morgen mit "Weihnachts-Einsatz in 4 Wänden" (2023) und endet am späten Nachmittag mit The Christmas Charade (2024), einer seichten Romantik-Komödie, für die ich nicht einmal zu Heiligabend in Stimmung wäre.
16 Uhr, RTL
Streaming
Serienmörder-Serien haben gerade Hochkonjunktur. Die beiden hochgelobten Netflix-Formate über Jeffrey Dahmer und Ed Gein sind mir persönlich allerdings zu effekthascherisch. Devil in Disguise: John Wayne Gacy (2025) auf WOW ist deutlich subtiler. Darin stehen nicht etwa die grausamen Taten Gacys im Mittelpunkt der Handlung, sondern die Geschichten der Opfer sowie der Ermittler.
WOW
