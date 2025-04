TV-Tipps: Wie, schon Finale? Diese Show war früher mal interessanter

Am Samstag, dem 26. April 2025, gibt es einige Shows im Fernsehen, die Ihr nicht verpassen solltet.

Von Saskia Hotek

Deutschland - Auch wenn die meisten von Euch in dieser Woche einen Tag weniger arbeiten mussten, habt Ihr Euch das Wochenende mehr als verdient. Am heutigen Samstag hält das Fernsehprogramm einige Highlights bereit, die ich für Euch in meinen TV-Tipps zusammengestellt habe.

Pflichttermin

Klaas Heufer-Umlauf (41) und Joko Winterscheidt (46) stehen für gute Unterhaltung. © Joyn/Nadine Rupp

Wenn die Quoten-Garanten von ProSieben, Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlauf (41), im TV laufen, schalte ich auf keinen Fall um. Ihre Shows sind die alles überragenden Leuchttürme des Senders. Mit Thomas "Power Schmitt" als kreativen Kopf im Hintergrund gelingt es ihnen immer wieder, ungewöhnliche Ideen wie Das Duell um die Welt erfolgreich in die Tat umzusetzen. 20.15 Uhr, ProSieben

Geheimtipp

Emma Watson (35) überzeugt als Belle in "Die Schöne und das Biest". © dpa/obs/2017 Disney Enterprises

Obwohl sie sich eigenen Angaben nach "sehr nackt" dabei gefühlt habe, traute sich Emma Watson (35) in Die Schöne und das Biest (2017), die Lieder selbst zu singen. Und das Ergebnis hört sich wunderbar an. In der deutschen Fassung wurde ihre Stimme allerdings synchronisiert. Da übernahm Julia Milena Scheeser (27) ihre Gesangparts und klingt genauso schön. 22.05 Uhr, Disney Channel

Bloß nicht!

Victoria Swarovski (31) und Jens "Knossi" Knossalla (38) moderieren das Finale von "Das Supertalent". © RTL/Stefan Gregorowius

Wie, schon Finale? Das Supertalent ist in diesem Jahr komplett an mir vorbeigegangen. Was mich früher jeden Samstag vor den Bildschirm gelockt hat, interessiert mich mittlerweile herzlich wenig. Dem Sieger oder der Siegerin wünsche ich dennoch alles Gute. Ihm oder ihr steht sicherlich eine erfolgreiche Karriere wie den Vorjahressiegern bevor. Wie hießen sie noch mal? 20.15 Uhr, RTL

Streaming

Die YouTuber Julien Bam (36) und Joon Kim (33) treten in "The Way Out" gegen Comedians an. © Prime Video/Martin Rottenkolber