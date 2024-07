Unterirdisches Schauspieldebüt von Daniela Katzenberger

Bevor die Leichtathleten an der Reihe sind, dreht sich für mich bei Olympia 2024 in Paris alles um Ballsportarten - die Dressurreiter und Kanuten mögen's mir verzeihen. Die DFB-Frauen treffen im zweiten Vorrundenspiel auf die USA. Hoffentlich setzt das Team von Horst Hrubesch auch ohne die verletzte Lena Oberdorf ein Ausrufezeichen gegen den viermaligen Olympiasieger.

Romantische Komödien sind für gewöhnlich nicht das Genre meiner Wahl. Alfie (2004), über einen Playboy aus New York, fand ich jedoch überraschend unterhaltsam. Dem jungen Jude Law ist diese Rolle wie auf den Leib geschneidert. Dennoch kommt er nicht an Michael Caine heran, der 1966 in der Originalverfilmung als notorischer Verführer seinen Durchbruch hatte.

Der Hype um Taylor Swift will sich mir nicht so recht erschließen. Sie ist schön, aber nicht zu schön, hat ein lupenreines Image und eine Reihe konsensfähiger Songs. Muss man sie deshalb gleich gottgleich verehren? Vielleicht hilft mir und allen anderen, die (noch) nicht vom Swift-Fieber gepackt wurden, die Doku The True Story of Taylor Swift (2024) dabei, dieses popkulturelle Gegenwartsphänomen zu verstehen.



ZDFmediathek