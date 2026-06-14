14.06.2026 07:45 Wer die Fußball-WM nicht braucht, ist bei diesen beiden vielleicht richtig

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Neben der Fußball-WM gibt es am Sonntag auch viele andere Highlights im TV.

Von Lena Plischke

Dresden - Am Sonntag hat Deutschland sein erstes Gruppenspiel bei der Fußball-WM. Aber das ist ja erst um 19 Uhr. Genug Zeit, um bei durchwachsenem Wetter noch mehr im TV zu schauen. Hier sind die passenden Tipps. Pflichttermin Notting Hill: Ein moderner Klassiker mit Julia Roberts und Hugh Grant. © dpa/Universal Wenn Julia Roberts als Hollywood-Star auf Hugh Grant trifft, schmilzt mein Herz jedes Mal ein kleines bisschen. Notting Hill (1999) ist Romantik, britischer Humor und London-Feeling in Perfektion. Allein die Buchhandlung ist schon ein Grund, einzuschalten. Einer der Filme, die einfach niemals alt werden. 20.15 Uhr, Sat.1 Geheimtipp Adel verpflichtet: Ein alter Klassiker. © Imago/United Archives Acht Mitglieder einer Adelsfamilie, ein Erbe und jede Menge äußerst kreative Todesfälle: Adel verpflichtet (1949) ist schwarzer britischer Humor in Reinform. Böse, clever und herrlich trocken. Wer glaubt, alte Filme seien langweilig, bekommt hier eine sehr elegante Lektion in Sachen Unterhaltung. 20.15 Uhr, arte Bloß nicht Garmischer Bergspitzen: Hier sollte man die Finger von lassen. © dpa/Ursula Düren Schon der Titel Garmischer Bergspitzen (2010) klingt nach einer Dokumentation, bei der man freiwillig wieder einschläft. Hübsche Berge hin oder her: Sonntagmorgen um neun Uhr brauche ich Kaffee, Frühstück und Lebenszeichen – aber sicher keine meditative Gipfelbetrachtung mit Schlaftabletten-Garantie. 9 Uhr, rbb Streaming Shrinking: Jason Siegel und Harrison Ford brillieren in der Serie. © dpa/Apple TV+ Ein Therapeut beschließt nach einem Schicksalsschlag, seinen Patienten ungefiltert die Wahrheit zu sagen. Schlechte Idee? Großartige Serie! Shrinking (2023) verbindet Humor und Herzschmerz erstaunlich gut. Harrison Ford liefert eine seiner charmantesten Rollen seit Jahren. Warmherzig, klug und genau richtig für den Sonntag. Apple TV+ Viel Spaß beim Einschalten!

Titelfoto: dpa/Universal