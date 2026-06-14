Wer die Fußball-WM nicht braucht, ist bei diesen beiden vielleicht richtig
Dresden - Am Sonntag hat Deutschland sein erstes Gruppenspiel bei der Fußball-WM. Aber das ist ja erst um 19 Uhr. Genug Zeit, um bei durchwachsenem Wetter noch mehr im TV zu schauen. Hier sind die passenden Tipps.
Pflichttermin
Wenn Julia Roberts als Hollywood-Star auf Hugh Grant trifft, schmilzt mein Herz jedes Mal ein kleines bisschen. Notting Hill (1999) ist Romantik, britischer Humor und London-Feeling in Perfektion. Allein die Buchhandlung ist schon ein Grund, einzuschalten. Einer der Filme, die einfach niemals alt werden.
20.15 Uhr, Sat.1
Geheimtipp
Acht Mitglieder einer Adelsfamilie, ein Erbe und jede Menge äußerst kreative Todesfälle: Adel verpflichtet (1949) ist schwarzer britischer Humor in Reinform. Böse, clever und herrlich trocken. Wer glaubt, alte Filme seien langweilig, bekommt hier eine sehr elegante Lektion in Sachen Unterhaltung.
20.15 Uhr, arte
Bloß nicht
Schon der Titel Garmischer Bergspitzen (2010) klingt nach einer Dokumentation, bei der man freiwillig wieder einschläft. Hübsche Berge hin oder her: Sonntagmorgen um neun Uhr brauche ich Kaffee, Frühstück und Lebenszeichen – aber sicher keine meditative Gipfelbetrachtung mit Schlaftabletten-Garantie.
9 Uhr, rbb
Streaming
Ein Therapeut beschließt nach einem Schicksalsschlag, seinen Patienten ungefiltert die Wahrheit zu sagen. Schlechte Idee? Großartige Serie! Shrinking (2023) verbindet Humor und Herzschmerz erstaunlich gut. Harrison Ford liefert eine seiner charmantesten Rollen seit Jahren. Warmherzig, klug und genau richtig für den Sonntag.
Apple TV+
Viel Spaß beim Einschalten!
Titelfoto: dpa/Universal