13.06.2026 07:45 Die Briten geben Gas: Und man verzeiht in diesem Fall jede schräge Wendung

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Neben der Fußball-WM gibt es natürlich auch noch ein paar andere Gründe, den Fernseher am Samstag anzuschmeißen - zum Beispiel dürftiges Wetter.

Von Lena Plischke

Dresden - Neben der Fußball-WM gibt es natürlich auch noch ein paar andere Gründe, den Fernseher am Samstag anzuschmeißen - zum Beispiel dürftiges Wetter. Was man gucken, bzw. meiden sollte, erfahrt Ihr hier. Pflichttermin König Charles III. kann sich auf seine Geburtstagsparade freuen. © IMAGO/Avalon.red Pferde, Uniformen, Marschmusik und jede Menge britischer Pomp: Die Geburtstagsparade für König Charles III. ist für mich ein Pflichtprogramm. Ja, eigentlich passiert stundenlang erstaunlich wenig. Aber sobald die Garden aufmarschieren und London sich geschniegelt herausputzt, sitze ich begeistert vorm Fernseher. England eben! ab 11.30 Uhr, Das Erste Geheimtipp Der Duft von wildem Thymian: Jamie Dornan und Emily Blunt kommen sich in der Romanze näher. © WDR/Wild Bunch Die Geschichte von Der Duft von wildem Thymian (2021) ist stellenweise wirklich ziemlicher Quatsch. Aber dann schwenkt die Kamera wieder über grüne Hügel, wilde Küsten und irische Landschaften, bei denen sofort Fernweh einsetzt. Wer Irland liebt, verzeiht diesem Film jede noch so schräge Wendung mit einem Lächeln. 20.15 Uhr, One Bloß nicht Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern? Das ist hier die Frage. © RTL Zwei Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern? setzt einmal mehr auf möglichst viel Elend, Streit und Fremdscham. Gesellschaftliche Probleme werden hier selten erklärt, dafür umso häufiger ausgeschlachtet. Nach zehn Minuten fühlt man sich eher erschöpft als informiert. Da gibt es deutlich bessere Arten, den Samstagabend zu verbringen. 20.15 Uhr, RTL Zwei Streaming The Handmaid's Tale - Der Report der Magd unter anderem mit Alexis Bledel kommt auf Netflix. © IMAGO/Capital Pictures Eine düstere Zukunft, in der Frauen ihre Rechte verloren haben und ein totalitäres Regime herrscht: The Handmaid's Tale - Der Report der Magd (2017) bleibt auch Jahre nach dem Start erschreckend aktuell. Elisabeth Moss trägt die Serie grandios. Nichts für gute Laune, aber definitiv eine der wichtigsten und stärksten Serien unserer Zeit. Netflix Viel Spaß beim Einschalten!

Titelfoto: Bildmontage: WDR/Wild Bunch, IMAGO/Avalon.red