Wer sein Gehirn behalten möchte, schaltet bei dieser Serie lieber weg

Ihr wisst noch nicht, was Ihr am heutigen Sonntag im Fernsehen schauen sollt? Dann haben wir in unseren TV-Tipps ein paar Vorschläge für Euch!

Von Lena Plischke

Ihr wisst noch nicht, was Ihr am heutigen Sonntag im Fernsehen schauen sollt? Dann haben wir in unseren TV-Tipps ein paar Vorschläge für Euch!

Pflichttermin

Leonardo DiCaprio als US-Marshal auf einer düsteren Insel voller Geheimnisse. Shutter Island (2010) ist ein Psychothriller, der einen langsam, aber sicher in den Wahnsinn zieht. Verschwundene Patienten, flüsternde Ärzte und eine Wahrheit, die alles auf den Kopf stellt. Danach hinterfragt man kurz die Realität. 23.40 Uhr, Sat.1

Nach "Shutter Island" hinterfragt man kurz die Realität. © dpa/Concorde Film

Geheimtipp

Ein Hochhaus, ein barfüßiger Cop und einer der besten Film-Schurken aller Zeiten: Alan Rickman als eiskalter Hans Gruber macht Stirb langsam (1988) zum Actionklassiker. Bruce Willis kriecht durch Lüftungsschächte, während Rickman mit britischer Eleganz Chaos stiftet. Immer wieder großartig. 22.35 Uhr, RTL II

"Stirb langsam" ist einfach immer wieder großartig. © Imago/United Archives

Bloß nicht

Autos überschlagen sich, Explosionen im Minutentakt und Dialoge, die vermutlich während der Stunts geschrieben wurden. Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei setzt seit Jahren auf immer größere Action, leider mit immer weniger Sinn. Wer Sonntagabend sein Gehirn behalten möchte, fährt besser woanders entlang. 20.35 Uhr, RTLup

"Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" ergibt leider immer weniger Sinn. © RTL/Guido Engels

Streaming

"The Marvellous Mrs. Maisel" sorgt für Serienkomfort auf höchstem Niveau. © obs/Amazon.de