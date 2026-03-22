Wer sein Gehirn behalten möchte, schaltet bei dieser Serie lieber weg
Ihr wisst noch nicht, was Ihr am heutigen Sonntag im Fernsehen schauen sollt? Dann haben wir in unseren TV-Tipps ein paar Vorschläge für Euch!
Pflichttermin
Leonardo DiCaprio als US-Marshal auf einer düsteren Insel voller Geheimnisse. Shutter Island (2010) ist ein Psychothriller, der einen langsam, aber sicher in den Wahnsinn zieht. Verschwundene Patienten, flüsternde Ärzte und eine Wahrheit, die alles auf den Kopf stellt. Danach hinterfragt man kurz die Realität.
23.40 Uhr, Sat.1
Geheimtipp
Ein Hochhaus, ein barfüßiger Cop und einer der besten Film-Schurken aller Zeiten: Alan Rickman als eiskalter Hans Gruber macht Stirb langsam (1988) zum Actionklassiker. Bruce Willis kriecht durch Lüftungsschächte, während Rickman mit britischer Eleganz Chaos stiftet. Immer wieder großartig.
22.35 Uhr, RTL II
Bloß nicht
Autos überschlagen sich, Explosionen im Minutentakt und Dialoge, die vermutlich während der Stunts geschrieben wurden. Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei setzt seit Jahren auf immer größere Action, leider mit immer weniger Sinn. Wer Sonntagabend sein Gehirn behalten möchte, fährt besser woanders entlang.
20.35 Uhr, RTLup
Streaming
Scharfe Pointen, große Kleider und eine Frau, die in den 50ern plötzlich Stand-up-Comedy entdeckt: The Marvellous Mrs. Maisel ist schnell, clever und wahnsinnig stilvoll. Rachel Brosnahan wirbelt durch New York, während ein Gag nach dem anderen sitzt. Serienkomfort auf höchstem Niveau.
Amazon Prime
TAG24 wünscht viel Spaß beim Einschalten!
Titelfoto: RTL/Guido Engels