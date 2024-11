Mario Barth bei RTL: Warum unser Redakteur da lieber den Fernseher ausmacht

Die US-Serie "Only Murders in the Building" nimmt den Hype um True Crime auf. Schauspieler Charles-Haden Savage (Steve Martin), Regisseur Oliver Putnam (Martin Short) und Künstlerin Mabel Mora (Selena Gomez) wohnen zusammen in einem Haus - wo plötzlich gemordet wird. Die drei ermitteln. Saukomisch.



Disney Plus

TAG24 wünscht viel Spaß beim Einschalten.