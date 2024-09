Stefan Raab teilt neuen Clip bei Instagram: ER ist der ominöse Doktor!

Köln - Der Countdown läuft! Nur noch fünf Tage, dann wird "TV total"-Macher Stefan Raab (57) nach fast zehn Jahren ins Fernsehen zurückkehren. In Düsseldorf boxt der Kölner zum dritten Mal gegen Regina Halmich (47) . Jetzt ist auch klar, wer der ominöse Doktor ist, den der Entertainer in seinem letzten Clip angepriesen hat.

"Was ist das denn?", fragt er sie anschließend. "Das ist Stefan Raab", lautet die kurze Antwort.

Es dreht sich kein Geringer um als Michael "Bully" Herbig (56). "Ah, Frau Reif", begrüßt er Pamela in seiner Rolle als Arzt.

Dann fährt Pamela ihn in einem Rollstuhl zum ominösen Arzt. "Herr Doktor!", spricht sie den Doktor an, sodass dieser sich der 28-Jährigen und ihrer Begleitung entgegen wendet.

Denn am heutigen Montag hat der 57-Jährige ein neues Video auf seinem Instagram-Kanal geteilt. "Warte, ich kann nicht mehr laufen", schreit Stefan zu Pamela Reif (28), die weit voran in eine Klinik schreitet.

Wird man Wladimir Klitschko (48) oder Vitali Klitschko (53) am Samstag beim RTL-Spektakel sehen? Die Antwort wird es wohl erst an dem Abend geben. © Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Nach dem letzten Clip war spekuliert worden, ob es sich bei dem Doktor um Dr. Steelhammer oder Dr. Eisenfaust handelt.

Also genauer gesagt um die ehemaligen Schwergewichtsweltmeister Vitali (53) und Wladimir Klitschko (48).

Doch es scheint so, als ist keiner der beiden Box-Legenden an dem TV-Spektakel, welches am kommenden Samstag vom Kölner Privatsender RTL übertragen wird, beteiligt.

Oder ist das Ganze nur ein weiterer Marketinggag der "TV total"-Ikone, um seine zahlreichen Anhänger, die dem Kampf gespannt entgegenfiebern, zu verwirren?

Die Auflösung wird es wohl erst am Samstagabend um 20.15 Uhr geben, wenn die Übertragung losgeht.