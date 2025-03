TV-Entertainer Stefan Raab überrascht mit "Let's Dance"-Aussage: "Vielleicht bin ich auch dabei"

Köln - Seinen Ehrgeiz und sein Talent in den verschiedensten Spielshows hat Stefan Raab (58) in seiner langen TV -Karriere schon zur Genüge bewiesen. Nun sorgt der Entertainer sogar als Tänzer für Aufsehen.

TV-Entertainer Stefan Raab (58) hat sich bei seiner Show "Du gewinnst hier nicht die Million" als Tänzer versucht. © Julia Feldhagen/Raab Entertainment/RTL/dpa

Übt der 58-Jährige etwa schon heimlich für eine Teilnahme an "Let's Dance" im kommenden Jahr? Das zumindest deutet Raab in der neusten Folge seiner Show "Du gewinnst hier nicht die Million" an.

"Vielleicht bin ich nächstes Jahr auch dabei", überrascht der Moderator dort mit einer Aussage, kurz nachdem er mit Tanzprofi Christina Hänni (35) über das Parkett fegt - und mit seinen Moves sogar "Let's Dance"-Chefkritiker Joachim Llambi (60) von sich überzeugen kann.

"Stefan bewegt sich Gott sei Dank", meint der Duisburger gegenüber RTL zu den ersten Tanzversuchen von Raab und unterstreicht: "Da gibt's andere in unseren Staffeln, die bewegen sich nach sieben Wochen Training weniger."

Zumal der 58-Jährige auch den richtigen Ehrgeiz für eine Teilnahme an dem Tanzspektakel mitbringen würde, sowohl mental als auch körperlich: "Fit bringen würde er sich. Das haben wir ja beim Boxen gesehen", ist Llambi überzeugt und kommt daher zu einem eindeutigen Urteil: "Wenn er Lust hat: Ich glaube, das kann was!"