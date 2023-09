Überraschende Preisunterschiede! Was der Kaufland-Standort mit den Preisen zu tun hat

Leipzig - Egal ob in der Stadt oder auf dem Land: Bei einer großen Supermarktkette wie Kaufland geht man nicht davon aus, dass sich die Preise innerhalb eines Landkreises unterscheiden. Doch ist das wirklich so?

Unterschiede sind schnell gefunden. Überraschenderweise sind viele Lebensmittel in Reudnitz günstiger als in der 19.000-Einwohner-Stadt.

Supermärkte passen ihre Preise ganz bewusst anhand verschiedener Faktoren an. (Symbolbild) © dpa/Julian Stratenschulte

Es gibt laut dem Wirtschaftswissenschaftler Dr. Alexander Hennig verschiedene Gründe dafür, dass Supermarktketten ihre Preise an den Standorten unterschiedlich gestalten.

Zum einen ist entscheidend, für welchen Preis das Unternehmen die Lebensmittel beim Händler eingekauft hat.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Konkurrenz: In einem Gebiet, in dem der Supermarkt in einem starken Wettbewerb mit anderen Läden steht, können die Preise niedriger sein als in einer Gegend, in der er kilometerweit die einzige Anlaufstelle für Kunden ist.

Zuletzt können auch die Zahlungsbereitschaft und die Kaufkraft der Kunden darüber entscheiden, wie die Preise gestaltet werden.