"Undercover Boss": Chef von Supermarkt-Kette zickt Mitarbeiter an!

"Ist schon echt eine miese Prozedur. Ist das Gegenteil von dem, was ich sonst mach' und mag und tue!", jammert er mit Blick in den Spiegel.

Lukas (38, l.) gibt Marktleiter René (29) schnippische Antworten. © RTL

Doch auch am nächsten Morgen hat sich der Unternehmer noch nicht an sein neues Ich gewöhnt. "Ich bin aufgestanden, die Sonne war noch nicht zu sehen und beim ersten Blick in den Spiegel hab' ich schon gedacht 'Oh weh'", berichtet er auf dem Weg zu einer Denns-Filiale in Herzogenaurach. Hier soll er als Praktikant einen Probetag absolvieren.

Bereits beim Obst-und-Gemüse-Sortieren macht er, zum Ärger von Marktleiter René (29), die ersten Fehler. Als der ihn ermahnt, dass er nur noch vier Minuten Zeit hätte, wird Lukas schnippisch: "Also vier Minuten sind sehr unrealistisch", keift er.

Auch die Tiefkühlkost, die besonders schnell ausgepackt werden muss, wird vom "Undercover Boss" in Zeitlupe einsortiert. René kann nur noch mit dem Kopf schütteln und packt lieber selbst mit an. Die Strafe? Das Klo der Belegschaft putzen!

Doch überraschenderweise geht das Lukas schnell und einfach von der Hand und das im wahrsten Sinne des Wortes:

"Ich mach’ das lieber ohne Handschuhe. Die Handschuhe schmeißt man danach weg, die Hände kann man sich waschen", gibt sich der Denns-Chef ganz nachhaltig.