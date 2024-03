Unglück bei "Alarm für Cobra 11": Star-Schauspieler schwer verletzt

Erdogan Atalay (57) musste nach seinem Unfall beim Dreh operiert werden. © Instagram/cobraeleven_erdogan

Denn wie jetzt erst rausgekommen ist, verletzte sich der gebürtige Hannoveraner im September schwer. "Ich habe eine Tür mit einem großen Feuerlöscher eingeschlagen", erzählt Erdogan in einem Gespräch mit "BILD".

Demnach habe er das Gerät falsch gehalten und war in der Türzarge hängen geblieben. "Das hat mir meine komplette Schulter frittiert", führt er weiter aus.

Er sei das heftigste gewesen, was ihm je beim Dreh passiert sei - und das, obwohl er in 28 Jahren schon ein paar Sachen hinter sich habe.

Anschließend musste der 57-Jährige operiert werden und in die Reha. Daher kam es auch zu einer dreimonatigen Drehpause. "Früher wurde ich Mr. Unkaputtbar genannt. Ich habe in dem Moment, als mir die Schulter nach hinten wegflog, gemerkt: Ich bin nicht unkaputtbar und ich bin auch nicht aus Stahl", so der Vater einer 21-jährigen Tochter.

Die Konsequenz daraus: Wenn der Schauspieler nun solche Szenen als "Semir Gerkhan" dreht, wacht nun immer ein Physiotherapeut über ihn. Alles, was er derzeit nicht drehen darf, übernimmt zudem ein Double.