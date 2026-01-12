"TV total Turmspringen": Nächstes Verletzungs-Drama um diesen Star

Berlin - Beim diesjährigen "TV total Turmspringen" haben sich in der prall gefüllten Schwimm- und Sprunghalle des Europasportparks zahlreiche Promis einen erbitterten Kampf um die Krone geliefert. Ein Star mauserte sich allerdings zum Gesprächsthema Nummer eins - obwohl er gar nicht mitgemacht hat.

Statt mit Papa Thorsten sprang Nico Legat (27, l.) mit Kim Tränka (31) auf den zweiten Platz. © Imago / Jan Huebner

Bereits vor vier Jahren geriet er mit einem gerissenen Hoden im Rahmen der Trainingseinheiten in die Schlagzeilen, musste sich einen seiner Kronjuwelen sogar amputieren lassen.

Und jetzt: Verletzungs-Schock Nummer zwei! Die Rede ist von TV-Ikone und Ex-Kicker Thorsten Legat (57).

Eigentlich hätte sich der ehemalige Dschungelcamper mit Sohn Nico (27) ins kühle Nass stürzen sollen - eine Trommelfell-Ruptur machte der Familien-Challenge aber einen dicken Strich durch die Rechnung.

"Ich wollte vom Drei-Meter-Brett springen. Ich wollte einen Rückwärtssalto machen mit einer halben Schraube. Ich bin aufs Ohr gefallen: Trommelfell-Ruptur", beschreibt "Mr. Kasalla" seinen Trainingsunfall gegenüber Moderatorin Sonya Kraus (52).

Statt mit Papa Torsten ging die diesjährige Ausgabe für Nico Legat schließlich mit Ex-"Prince Charming" Kim Tränka (31) als Teamkollege über die Bühne.