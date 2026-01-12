100. Folgen "Schlag den Star": Chaos bei Promi-Duell zwischen Sat.1 und ProSieben

München/Köln - Zur 100. Folge " Schlag den Star " traten die Sender ProSieben und Sat.1 mit gleich acht Promis an - da war das Chaos vorprogrammiert.

Für ProSieben gingen Annemarie Carpendale (48), Thore Schölermann (41), Simon Gosejohann (50) und Andrea Kaiser (43) an den Start. Im Team Sat.1 bewiesen sich Caroline Frier (42), Marlene Lufen (55), Matthias Killing (46) und Aaron Troschke (36).

Im Studio kämpfte zunächst Moderator Matthias Opdenhövel (55) um Aufmerksamkeit: "Das geht gut los. Acht Leute, die nicht zuhören".

Draußen weigerte sich Caroline Frier mitzumachen: "Ich habe Platzangst. Ich gehe da nicht rein". Das Parcours-Spiel fand deshalb ohne sie statt.

Auch bei der ProSieben-Gruppe gab es Rückschläge: So knickte Andrea Kaiser mit dem Fuß um und verlor obendrein ihren Schuh in einer großen Plastikkugel. "Wer kann Aschenputtel den Schuh wiederbringen?", fragte Opdenhövel.

Kaiser fand ihren "Prinz" schließlich in Thore Schölermann, der mit dem Schuh heraneilte und ihn der Moderatorin sogar wieder anzog.