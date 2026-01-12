100. Folgen "Schlag den Star": Chaos bei Promi-Duell zwischen Sat.1 und ProSieben
München/Köln - Zur 100. Folge "Schlag den Star" traten die Sender ProSieben und Sat.1 mit gleich acht Promis an - da war das Chaos vorprogrammiert.
Für ProSieben gingen Annemarie Carpendale (48), Thore Schölermann (41), Simon Gosejohann (50) und Andrea Kaiser (43) an den Start. Im Team Sat.1 bewiesen sich Caroline Frier (42), Marlene Lufen (55), Matthias Killing (46) und Aaron Troschke (36).
Im Studio kämpfte zunächst Moderator Matthias Opdenhövel (55) um Aufmerksamkeit: "Das geht gut los. Acht Leute, die nicht zuhören".
Draußen weigerte sich Caroline Frier mitzumachen: "Ich habe Platzangst. Ich gehe da nicht rein". Das Parcours-Spiel fand deshalb ohne sie statt.
Auch bei der ProSieben-Gruppe gab es Rückschläge: So knickte Andrea Kaiser mit dem Fuß um und verlor obendrein ihren Schuh in einer großen Plastikkugel. "Wer kann Aschenputtel den Schuh wiederbringen?", fragte Opdenhövel.
Kaiser fand ihren "Prinz" schließlich in Thore Schölermann, der mit dem Schuh heraneilte und ihn der Moderatorin sogar wieder anzog.
Dank Aaron Troschke: Sat.1 gewinnt Duell gegen ProSieben bei "Schlag den Star"
Beim Spiele-Klassiker "Blamieren oder Kassieren" hat Steven Gätjen (53) seine Probleme, die Meute unter Kontrolle zu bringen: "Ich habe schon mitbekommen, ihr sabbelt alle gerne durcheinander."
Ruhiger, weil anstrengender, wurde es schließlich beim Matchballspiel kurz nach 1 Uhr. Die Kandidaten müssen beim "Team-Reck" alle an einer Stange hängen. Sobald jemand abspringt, läuft die Zeit ihr Team langsamer. In der Sat.1-Gruppe hing am Ende nur noch Aaron Troschke an der Stange. "Aaron kann jetzt der Held hier werden!", erklärte Kommentator Ron Ringguth (59). Um den Sieg für sein Team perfekt zu machen, musste er noch eine Minute ausharren und durfte dann jubeln.
Sat.1 bekam den Geldkoffer mit 100.000 Euro, die je zur Hälfte an die Arche und die Tafel gespendet werden.
Titelfoto: ProSieben/Joyn