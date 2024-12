Kein Bock auf TV: Soap-Star Sharon Berlinghoff geht nach "Unter uns"-Aus neue Wege

Sharon Berlinghoff (28) schlüpfte bei "Unter uns" für sechs Jahre in die Rolle der Vivien. © Bildmontage: Instagram/sharonsophie (Screenshots)

Zum Jubiläum der RTL-Serie überschlugen sich die Ereignisse. David entführte Vivien (gespielt von Sharon) und Leo. Bei der Rettung des Kleinen stürzte sie in den Rhein. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Von der Story ist Sharon begeistert. "Hammer, ich finde das super. Bei 30 Jahren 'Unter uns' habe ich nichts anderes erwartet", erklärte sie gegenüber dem Kölner Privatsender. Ein Comeback ist vorerst nicht geplant. Nach sechs Jahren Schillerallee soll ein Tapetenwechsel her.

Und den hat die attraktive 28-Jährige wohl bereits vollzogen, wie sie jetzt auf Instagram bekannt gab. "Ich habe mir dieses Jahr einen wunderschönen Traum erfüllt und bin einer anderen Leidenschaft von mir nachgegangen", schreibt sie dort.

Die Überschrift des Beitrags verrät, worum es geht: "Yogalehrer-Training 2024". Mehrere Aufnahmen zeigen die TV-Bekanntheit dabei, wie sie das Leben genießt: beim Meditieren, mit Yoga-Übungen am Strand oder im Urlaub mit Freunden.

Weiter erklärt sie in ihrem Post: "Diese Zeit mit unglaublich tollen Menschen werde ich für immer in meinem Herzen tragen." Sie sei unendlich dankbar, all das erleben und fühlen zu dürfen. "Diese Reise hat mich so bewegt und mir so viel geschenkt."