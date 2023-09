Premiere bei "Unter uns"! RTL-Soap bekommt gleich zwei neue Intros

Köln - Treue " Unter uns "-Fans dürften am heutigen Montag stutzig werden, wenn das Intro der beliebten RTL -Soap über die Mattscheiben flimmert. Beim Vorspann der Vorabend-Serie hat sich nämlich ganz schön was getan.

Im neuen "Unter uns"-Intro kommen Charaktere vor, die neu dabei sind. © RTL/Bernd Jaworek

Darauf mussten die Fans lange warten!

Seit knapp 19 Jahren werden RTL-Zuschauer unter der Woche mit neuen "Unter uns"-Folgen versorgt. Klar, dass sich in den bald zwei Jahrzehnten so einiges verändert hat - gerade was den Look der Dauerbrenner-Soap angeht.

Dieser wird vor allem durch den kultigen Vorspann geprägt, der nun endlich mal wieder ein längst überfälliges "Facelift" bekommt, wie RTL es nennt.

Immerhin hat bei der Besetzung der "Schillerallee"-Bewohner, die im Intro zum Beginn jeder Folge namentlich vorgestellt werden, ein ziemlicher Wechsel stattgefunden, wodurch viele neue Gesichter im Vorspann zuletzt noch fehlten.

Jetzt haben sich die "Unter uns"-Macher jedoch ein Herz gefasst und gleich zwei neue Intro-Versionen produziert!