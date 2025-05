Schillerallee-Jubiläum für diese beiden "Unter uns"-Stars

Köln - Feierlaune am " Unter uns "-Set: In den kommenden Tagen stehen gleich zwei besondere Jubiläen bei der RTL -Kultserie an.

Schauspieler Miloš Vuković (43) lernt auch nach 25 Jahren noch immer neue Seiten an seiner Serienfigur Paco Weigel kennen. © RTL / Stefan Behrens

Während Miloš Vuković (43), der die Rolle des Paco Weigel verkörpert, am Samstag auf 25 Jahre in der Schillerallee zurückblickt, feiert Lars Steinhöfel (39) als Easy Winter am kommenden Freitag bereits seinen 20. Geburtstag am Kölner Set.

"Ich war 18 und bin aus Koblenz nach Köln gezogen. Alles war neu und aufregend", erinnert sich Vuković gegenüber RTL an seine ersten Schritte im TV.

Seitdem habe sich viel verändert - für den 43-Jährigen selbst genauso wie für Seriencharakter Paco. "Einerseits fühlt es sich so an, als wäre die Zeit verflogen. Andererseits steckt da ein ganzes Leben drin. Dafür bin ich echt dankbar", betont der Schauspieler.

Dass er auch nach einem Vierteljahrhundert noch immer zu den Publikumslieblingen zählt, liege vor allem an der tollen Arbeit der Drehbuchautorinnen und -autoren, die es immer wieder schaffen würden, neue Seiten an seiner Figur zu zeigen, meint Vuković: "Ich erfahre selbst noch Dinge über ihn, die mich überraschen."