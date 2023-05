"Unter uns" bekommt neben der Schillerallee neue Serienstraße

Köln – Die Schillerallee ist das Herzstück bei " Unter uns ". Dort pulsiert das Leben, die Fans kennen und lieben ihre ikonische Straße. Jetzt aber gibt es bald eine neue Straße, in der sich ebenfalls einige der Serien-Geschichten abspielen werden.

Freuen sich auf das neue Ladenlokal (v.l.n.r.): Jo Wei, Isabell Herte, Iris Werlin, Floriane Eichhorn, Tatiani Katrantzi, Lars Steinhöfel, Jens Hajek. © Concept-Store "Viererleih

Die Konditorei der Weigels, die Kneipe "Schiller", Easys "Büdchen" oder "Huber Bau" sind alteingesessene Stars in der beliebten RTL-Serie.

Fans können beruhigt sein, denn diese Lieblinge bleiben weiterhin. Vielmehr kommt ab Juli ein weiterer Schauplatz hinzu: die Goethestraße!

Dort werden die Bewohnerinnen und Bewohner von dem neuen Concept-Store "Viererleih" begrüßt. Gemeinsam wird er von Jennifer Turner (Tatiani Katrantzi, 48), Nadine Pfeiffer (Floriane Eichhorn, 41), Paula Wolters (Jess Maura, 26) und Easy Winter (Lars Steinhöfel, 37) eröffnet.

Dabei ist es kein Wunder, dass sie alle dort aufschlagen: Immerhin haben alle ein Wörtchen mitzureden. So verkauft Jenny dort Second-Hand-Kleidung, Easy seine Fotokunst und Nadine ihr eigens hergestelltes Putzmittel. Paula bietet in dem Laden einen Geräteverleih an.

Das leer stehende Ladenlokal kam wie gerufen und wurde wie durch ein Wunder von Jennys Hund Tsatsiki entdeckt, als er sich in einem alten Kellergewölbe verlief. Nadine und Jenny rannten dem Vierbeiner hinterher, um sich nur wenig später in dem verlassenen Ladenlokal wiederzufinden.

Endlich können sie sich ihren Traum vom eigenen Geschäft erfüllen!