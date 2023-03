"Unter Uns": Die Schillerallee bekommt Zuwachs - Nadine Pfeiffer und Tochter ziehen ein

Köln - Die Schillerallee steht nie still! Ab Mai dürfen sich die Zuschauer von "Unter uns" auf zwei neue Gesichter in der RTL-Soap freuen. Nadine Pfeiffer (Floriane Eichhorn, 41) und ihre Tochter Ronja (Theresa Traser, 21) ziehen ein.

Theresa Traser (21) wird als die 16-jährige Ronja Pfeiffer bei "Unter uns" zu sehen sein. © RTL

Doch Eichhorn war nicht nur im Kino zu sehen, sondern hat auch schon Serien-Erfahrung. So teilte sie sich mit ihrer Zwillingsschwester Fritzi Eichhorn Rollen in "Die Gespenster vom Flatterfels" (ARD) und "Alle meine Töchter" (ZDF). Zudem war sie auch in vielen anderen Serien wie "In aller Freundschaft" (ARD), "Wilsberg" (ZDF) oder "SOKO" (ZDF) zu sehen. Außerdem ist sie ausgebildete Stuntfrau und tritt in Musicals auf.

In die Schillerallee zieht Nadine jedoch nicht alleine ein. Mit ihr kommt ihre Tochter Ronja Pfeiffer nach Köln. Die 16-jährige Schülerin wurde in der Schule gemobbt, da sie sich sehr für Naturwissenschaften interessiert. Deshalb wird sie als Streberin bezeichnet und ausgegrenzt.

In Köln findet Ronja allerdings schnell ein Vorbild: Sina Hirschberger (Valea Scalabrino, 32). Denn die Ärztin wurde früher wegen ihrer Vorliebe für Chemie, Medizin und Biologie ebenfalls gemobbt. Was jedoch keiner der drei Frauen weiß: Sie verbindet viel mehr als angenommen.

Wie ihre Serien-Mutter fühlt sich auch Theresa Traser in ihrer neuen Rolle bei "Unter uns" wohl: "Ich hatte an meinem ersten Drehtag bei 'Unter uns' Geburtstag und somit kann ich mir jetzt immer merken, wann genau ich meine erste Szene gedreht habe. Daher hatte ich einen wirklich schönen ersten Tag am Set."

Mutter und Tochter Pfeiffer sind ab dem 3. Mai um 17.30 Uhr bei "Unter Uns" auf RTL oder im Stream bei RTL+ zu sehen.