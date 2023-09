"Unter uns"-Fans trauern: Beliebte Rolle verlässt die RTL-Soap - "sehr schade"

Ein Happy End für Lulu, das "Unter uns"-Fans allerdings eher traurig als glücklich stimmt. Sie wollen die schlagfertige, aber gutmütige Rentnerin nicht missen und reagieren jetzt sogar mit einer klaren Forderung an die Macher der RTL-Serie.

Der Spanier war eigentlich nach Köln gereist, um mit seiner Ex-Geliebten abzuschließen. Eingetroffen ist aber das genaue Gegenteil und so nimmt Lulu nach der emotionalen Versöhnung Hals über Kopf Abschied von Deutschland, um sich zusammen mit Mario auf der Sonneninsel Formentera ein neues Zuhause aufzubauen.

Obwohl Lulu erst seit Juli 2022 in der RTL-Vorabend-Soap mitmischt, ist sie treuen Zuschauer in rekordverdächtiger Geschwindigkeit ans Herz gewachsen. Doch nach einem guten Jahr ist jetzt Schluss.

"Wir lieben Lulu, bitte lasst sie nicht gehen", lautet nur eine von vielen verzweifelten Nachrichten unter einem entsprechenden Instagram-Posting des offiziellen "Unter uns"-Kanals.

"Och nein, Lulu ist so toll" und "Wirklich schade, dass sie geht", schlagen andere User in dieselbe Kerbe. Wie beliebt Lulu bei den Fans der Daily-Soap wirklich ist, hatte zuletzt auch die "Unter uns"-Starwahl 2023 gezeigt. Hier landete die Rolle der ehemaligen Autohaus-Besitzerin in der Kategorie "Newcomerin des Jahres" auf dem ersten Platz.

Ein Funke Hoffnung bleibt trotz ihres Weggangs jedoch. "Sie kehrt vielleicht hier und da mal zurück", vermutet ein Insta-Nutzer.

Tatsächlich kein unbegründeter Gedanke, denn in einem Video bei RTL.de erklärt Lulu-Darstellerin Iris Werlin, sie wünsche ihren ehemaligen Serien-Kollegen "noch eine Super-Zeit und ich freue mich, wenn ich wiederkomme". Ein Wiedersehen scheint also durchaus im Bereich des Möglichen zu liegen!

"Unter uns" läuft im Free-TV montags bis freitags immer um 17.30 Uhr, bei RTL+ gibt es neue Folgen schon eine Woche vor der Ausstrahlung bei RTL zu sehen.