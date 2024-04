Dramatisches "Herz an Bord"-Finale: Männer reißen sich um Single-Frau - doch die bleibt eiskalt

Teneriffa - Finale bei " Herz an Bord "! In der fünften und letzten Folge der zweiten Staffel müssen sich die vier Kandidatinnen entscheiden, an welchen Mann sie ihr Herz verschenken wollen. Vor allem Teresa (29) steht eine Achterbahnfahrt der Gefühle bevor.

Vor allem die 29-Jährige, die noch immer unter den Folgen ihrer Scheidung leidet, konnte im Laufe der fünf Folgen dank der Aufmerksamkeit der Single-Männer ihr Selbstbewusstsein zurückerlangen, so ihre emotionale Beichte.

Teresa muss sich eingestehen: Sie kann keinem jeder beiden Männer die nötige Sicherheit geben. © RTL

Die Ankunft eines Single-Mannes schafft es schließlich, Teresa komplett in Zweifel zu stürzen. Denn Joel (32) bringt all das mit, was sie sich immer gewünscht hat: "Er ist groß, gut gebaut, hat dunkle Haare ... der Endgegner. (...) Rein optisch hat das schon gut gepasst."

Als dann auch noch Joels Vorstellungen einer perfekten Beziehung genau mit ihren eigenen übereinstimmen, versteht sie die Welt nicht mehr: "Ich hab gerade das Gefühl, ich rede mit mir selbst!" Auch das Helikopter-Date, das sie trotz ihrer Flug- und Höhenangst meistert, ist ein voller Erfolg.

Lediglich bei den Gesprächen über ihren potenziellen Alltag als Pärchen sorgt dann für einige Fragezeichen: Joel liebt Action, Teresa geht es gerne etwas entspannter an. Er wünscht sich eine Frau, die "was Schönes zu essen macht, damit der Mann nach getaner Arbeit auf seine Kalorien kommt", sie hasst kochen und will selbstständig bleiben.

Und so kommt es, wie es einfach kommen muss: Sie entscheidet sich im großen Finale für keinen ihrer beiden Verehrer und verlässt das Schiff der Liebe als Single. "Vielleicht sieht man sich ein zweites Mal", so ihre versöhnlichen Abschiedsworte an Daniel und Joel.