Tränen bei "Herz an Bord": Ex-Stripper disst Naumburger Single-Frau mit fiesem Spruch

Kanarische Inseln - Autsch, der hat gesessen: In Folge drei von "Herz an Bord" muss die Naumburger Single-Dame Teresa einen fiesen Spruch von Ex-Stripper Patrick wegstecken. Ein neuer Mann bringt die 29-Jährige aber schnell wieder zum Lächeln - ob es für einen Partner-Tausch mit ihrem bisherigen Favoriten Daniel reicht?

Es folgt eine etwas unsensible Antwort von Tanjas Date Patrick, der bereits durch eine Liebelei mit Influencer-Queen Kate Merlan (36) und seine Tätigkeit als Mitglied der Sixxpaxxs in der Öffentlichkeit stand.

"Ihr könnt mich echt nicht leiden, der Neue heißt schon wieder wie ein Ex-Freund von mir", kreischt die Justizfachwirtin in die Runde.

Bis jetzt - schließlich wird die Naumburgerin wie auch die anderen Kandidatinnen Tanja (40), Ana (39) und Anne (31) noch mit drei anderen Männern auf Landgang gehen. Die künftigen Casanovas kündigen sich wie immer mit einer Flaschenpost an - was für einen kleinen Schock bei Teresa sorgt.

"Es hat sich schon was entwickelt, wir verstehen uns super. Aber immer, wenn ich bisher ein gutes Gefühl hatte, wurde ich irgendwie enttäuscht", gesteht Daniel. "Sei mal ein bisschen entspannter", neckt Teresa ihr Date und freut sich insgeheim: "So viel Mühe hat sich bisher keiner mehr gegeben um mich!"

Bei einer Tanzstunde kommen sich Kai und Teresa näher. © RTL

"Vielleicht, weil es so viele waren?", witzelt der Papa einer vierjährigen Tochter. Das kommt gar nicht gut an - weder bei Teresa noch bei "Kollegin" Tanja.

"Das fand ich echt nicht in Ordnung. Ich hab nicht so viele Berührungspunkte mit Patrick und kann nicht einschätzen, was spaßig und ernst ist", weint Teresa.

Auch Tanja redet ihrem Date ins Gewissen und es kommt schließlich zur (hoffentlich ernst gemeinten) Entschuldigung. "Das war gerade sehr gemein. Ich versuche lockerer zu wirken, als ich bin", so der Muskelmann im Angesicht neuer männlicher Bedrohungen.

Und vor den vier neuen Kandidaten sollten sich die alteingesessenen Männer wirklich in Acht nehmen. Projektleiter Kai begeistert Teresa auf den ersten Blick, kaum dass er in Fuerteventura aufs Boot gekommen ist.

"Er ist sehr offen auf mich zugekommen und hat mir die Angst vor dem Kennenlernen genommen", schwärmt die Naumburgerin sofort. Die beiden kommen sich beim Tango-Tanzen gefährlich nahe - auch wenn die 29-Jährige ihren Daniel nicht so ganz vergessen will. "Daniel ist mein Ruhepol, er holt mich immer runter", weiß Teresa zu schätzen.

Doch auch in dieser Runde müssen sich die Frauen entscheiden - mit welchem Mann wollen sie die Reise fortsetzen? Für wen sich Teresa entscheiden wird, könnt Ihr am Dienstag ab 20.15 Uhr bei VOX oder bereits vorab im Stream auf RTL+ sehen.