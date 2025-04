Urlauber-Paar erlebt Erdbeben-Albtraum im Pool: "Ich dachte, ich muss sterben"

Berlin - Für ein Paar aus Berlin ist ihr Urlaub in Bangkok plötzlich zu einem Albtraum geworden, wie ein virales Video zeigt. Bei "stern TV" berichteten die beiden am Mittwoch, wie sie der Katastrophe des verheerenden Erdbebens in letzter Sekunde entkommen konnten.

Kurz vor der Sequenz habe sich das Paar am Beckenrand aufgehalten, doch aufgrund eines "mulmigen Gefühls" entschieden sie sich für die gegenüberliegende Seite des Rooftop-Pools - was den beiden womöglich das Leben rettete.

In dem 50-sekündigen Überwachungsvideo des Hotels, das Urlauberin Celine Groening bei TikTok veröffentlichte, liegt sie mit ihrem Freund Daniel Liss zunächst nichts ahnend zusammen auf einer Luftmatratze in einem Infinity-Pool im 30. Stock und entspannt.

Das Berliner Paar hatte Glück und konnte sich in Sicherheit bringen, bevor die Scheibe des Pools zerbrach. © Screenshot/TikTok/celxne.fnja (Bildmontage)

"Man denkt nicht sofort an ein Erdbeben", so Daniel, der sich in letzter Sekunde mit seiner Freundin aus dem Pool retten konnte, bevor die Wellen die Glasscheiben zerbarsten und die Luftmatratze, auf der die beiden soeben noch gelegen hatten, 30 Stockwerke in die Tiefe stürzte.

Beim Versuch, aus der Pool-Area zu flüchten, wurde Celine von einer Welle erfasst und fiel hin. Im Treppenhaus angelangt habe sie gedacht, dass sie sterben müsse.

Doch das Paar hatte Glück und brachte sich aus dem schwankenden Wolkenkratzer auf die Straße in Sicherheit.

In Deutschland angekommen stand das Paar noch immer sichtlich unter Schock nach der von ihnen hautnah erlebten Naturkatastrophe.