Verspätetes Weihnachtswunder für Kirche: "Da bin ich echt baff"

Merseburg - In der Merseburger Stadtkirche klingen die Glocken seit dem Zweiten Weltkrieg weit weniger schön. Denn wo es früher noch drei waren, hängt mittlerweile lediglich noch eine einzige in dem Turm. Eine weitere steht bereit für die Montage, doch der weg nach oben gestaltet sich als schwierig. Findet Moderator Mario D. Richardt in der MDR-Sendung "Mach dich ran" eine Lösung?

Happy End für die Glocke der Merseburger Stadtkirche. © MDR/Mario D. Richardt

"Wir haben hier ein größeres Problem", gesteht Herr Rahaus.

Nachdem die Kirche an Weihnachten erneut um Spenden gebeten hatte, um endlich auch eine zweite Glocke im Kirchturm erklingen lassen zu können, wendete er sich mit einer E-Mail an das MDR-Team.

Das Problem: Die finanziellen Mittel für den benötigten Kran fehlen und so steht die Glocke bisher nur nutzlos herum.

"Wir können das leider nicht per Hand da hochschleppen", erklärt Rahaus. Denn das Instrument ist einfach zu schwer dafür.

Mario lässt also keine Zeit verstreichen und fährt auf direktem Weg zu der nächsten Kran-Firma im benachbarten Leuna. Immerhin hat er nur einen Tag Zeit, um die Aufgabe zu erfüllen.

Diesmal scheint es fast ein bisschen zu einfach zu laufen, denn diese sagt tatsächlich direkt Ja.

Die 34 Meter nach oben in den Turm sind damit schon mal sicher. "Da bin ich echt baff", freut sich Rahaus über die schnelle Lösung des Problems.