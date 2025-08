Verwirrung im TV: Sommerpause statt Finale! "Wir werden so verarscht"

Istanbul (Türkei) - Eigentlich hätte am Samstagabend auf Sport1 - wie angekündigt - das große Finale der zweiten Staffel von "My Style Rocks" laufen sollen. Doch Zuschauer guckten verwundert in die Röhre, denn eine Gewinnerin wurde in der 125. und letzten Folge nicht gekürt. Stattdessen kündigte Moderatorin Wilma Elles (38) eine Sommerpause an.