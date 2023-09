"VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt": Djamila Rowe geht auf Männerfang

Berlin - Mit "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" bringt RTLZWEI ein neues Trash-Hoppelpoppel an den Start. Dschungelcamp-Königin Djamila Rowe (56) galoppiert in der täglichen TV-Schmonzette auf der Liebes-Laufbahn und will den Mann fürs Leben mit dem Lasso einfangen.