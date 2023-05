"Von Hecke zu Hecke": Kakteen-Sammler Hajo entscheidet sich für Sukkulenten anstatt Frauen

Berlin - Kleingarten-Glück in der Hauptstadt: Die Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke" auf RTLZWEI zeigt in der ersten Folge, vor welchem Problem "Kaktusmann" Hajo und Bilderbuch-Vater Christian in der Kleingartenanlage "Bornholm" stehen.

So machte sich die rüstige Rentnerin Ingrid auf den Weg. Seit 60 Jahren bewirtschaftet die Berlinerin ihren Schrebergarten in der Kleingartenanlage "Bornholm". Mit einem Eimer voller reifer Früchte kehrt Ingrid von "Kaktusmann" Hajo zurück. Aus der üppigen Ernte möchte die fitte Rentnerin einen Mirabellen-Kuchen und -Likör machen.

Neben der Kakteen-Sammlung steht auch ein Mirabellen-Baum mit Unmengen an reifen Früchten. "Es gibt wirklich eimerweise zu ernten", ließ der "Kaktusmann" seine Nachbarn der Kleingartenanlage wissen.

"Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Es geht praktisch meine ganze Freizeit drauf", berichtet Hajo in der ersten Folge der neuen Doku-Soap. Familie habe der "Kaktusmann" bei seinem außergewöhnlichen Hobby nicht. "Es geht nur mit einer Frau, die dieselben Interessen hat - gibt's nicht", seufzt Hajo resigniert.

In der Nähe der Bornholmer Brücke hegen und pflegen verschiedene Persönlichkeiten ihren Schrebergarten, dabei ist jede Laube so einzigartig wie die Menschen, die sie bewirtschaften.

Am ehemaligen Mauer-Grenzstreifen im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg liegt eine grüne Oase bestehend aus 400 Parzellen.

Das ist die Laube von Christian und Bernadette. © RTLZWEI, UFA Show & Factual

Die Besitzer einer der begehrten Parzellen in der Spreemetropole, Christian und Bernadette, sind nach dreizehn Ehejahren ein eingespieltes Team.

"Wenn es um Projekte im Garten mit materieller Qualität geht, bin ich es, der die Dinge vorantreibt", berichtet Christian. Seine Frau Bernadette würde sich um die Blumen und Beete kümmern.

Die Berliner wollen mit ihren zwei Kindern das Highlight ihres Schrebergartens genießen, den eigenen Pool. Doch dieser wurde trotz Plane von einer Algenplage heimgesucht, wie Vater Christian feststellen musste.

Der Hobbygärtner analysierte die Situation schnell: Das Wasser war gekippt. Die alte Plane war undicht und habe Nährstoffe durchgelassen, die die Algenpopulation im Pool wachsen ließ.

"Da möchte man nicht mehr baden gehen, da muss was passieren", entschied Christian. Kurzerhand fuhr der Bilderbuch-Papa in den Baumarkt, um alle Materialien für eine neue Abdeckung zu kaufen. Seine Kinder sollen schließlich die Ferien in sauberem Poolwasser verbringen können.

In der 330 Quadratmeter großen Parzelle werkelten Bernadette und Christian daraufhin an dem neuen Pool-Projekt. "Fummeln und Pfusch auf hohem Niveau, würde Christian von sich sagen", äußerte sich Bernadette zwischendurch.

Doch am Ende des Tages war Vater Christian mit dem Ergebnis seines Projekts überaus zufrieden, sodass seine beiden Kinder in den Ferien wieder beruhigt in den Pool springen und sich abkühlen können.

Die neue Doku-Soap "Von Hecke zu Hecke" läuft immer montags bis freitags um 17.05 Uhr bei RTLZWEI.