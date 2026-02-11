Paukenschlag bei RTL: Sender nutzt Mega-Hype und produziert Serie zu diesem Thema
Köln - Paukenschlag bei RTL: Der Privatsender hat ein neues Projekt bestätigt, das sich mit dem Thema Mixed Martial Arts (MMA) auseinandersetzen wird.
Oktagon-Kämpfe werden von den Fernsehmachern aus Köln-Deutz bereits seit einiger Zeit auf die Endgeräte der Fans gespült. Jetzt soll der Hype rund um die Vollkontakt-Sportart in einer fiktionalen Serie kulminieren.
Eine entsprechende Information, die aus einer Fördermitteilung der Film- und Medienstiftung NRW hervorgeht, hat RTL am Mittwoch gegenüber dem Branchenmagazin "DWDL" bestätigt. Der Titel der Produktion: "Coga - Kampf um Kampf".
Wie der Kölner Sender mitteilte, soll es sich dabei nur um einen Arbeitstitel handeln. Die Serie sei aber tatsächlich vom Leben von Max Coga (36) inspiriert. Über den MMA-Kämpfer hatte vor zwei Jahren auch schon das ZDF eine mehrteilige Doku produziert.
Laut Angaben der Film- und Medienstiftung sind insgesamt acht Folgen à 30 Minuten geplant. Coga soll vollumfänglich in den Entstehungsprozess eingebunden werden. Insgesamt stehen für das Projekt 1,5 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung.
Wer zum Cast und zur Crew gehört, darüber legt man bei RTL aktuell noch den Mantel des Schweigens. Nähere Informationen dazu sollen aber bereits in Kürze vom Sender veröffentlicht werden, wie es weiter heißt.
Mixed Martial Arts seit Herbst 2025 auch bei RTL im Free-TV
Aus der Fördermitteilung geht immerhin hervor, dass Yves Hensel für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. Produziert werden soll die Serie von der Traumfabrik Babelsberg. Hier geht man mit der MMA-Story überdies ganz neue Wege.
Zuletzt stand das Unternehmen etwa hinter Filmen wie "25 km/h" oder auch "Lassie - Eine abenteuerliche Reise". Eine Serie sucht man im Portfolio aktuell dagegen vergeblich. Für RTL ist die Produktion dagegen nur folgerichtig.
Nachdem MMA-Kämpfe zuvor vor allem über die Bezahlplattform RTL+ gepusht wurden, brachte der Sender das Oktagon-Spektakel im vergangenen Herbst auch ins Free-TV. Neben Anna Kraft (40) und Sophia Thomalla (36) kam im Zuge der Moderation und Analysen damals auch Max Coga zu Wort.
Eine kurze Beschreibung zum Inhalt der Serie hat die Film- und Medienstiftung bereits geteilt. Darin heißt es: "Max Coga, Sohn eines Stripclubbesitzers und einer Stripperin, bekommt die Chance seines Lebens: eine Profi-Karriere in Mixed Martial Arts."
