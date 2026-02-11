Paukenschlag bei RTL: Sender nutzt Mega-Hype und produziert Serie zu diesem Thema

Köln - Paukenschlag bei RTL : Der Privatsender hat ein neues Projekt bestätigt, das sich mit dem Thema Mixed Martial Arts (MMA) auseinandersetzen wird.

RTL hat eine Serie in Auftrag gegeben, die vom Leben des Mixed-Martial-Arts-Kämpfers Max Coga (36) inspiriert ist. © Henning Kaiser/dpa

Oktagon-Kämpfe werden von den Fernsehmachern aus Köln-Deutz bereits seit einiger Zeit auf die Endgeräte der Fans gespült. Jetzt soll der Hype rund um die Vollkontakt-Sportart in einer fiktionalen Serie kulminieren.

Eine entsprechende Information, die aus einer Fördermitteilung der Film- und Medienstiftung NRW hervorgeht, hat RTL am Mittwoch gegenüber dem Branchenmagazin "DWDL" bestätigt. Der Titel der Produktion: "Coga - Kampf um Kampf".

Wie der Kölner Sender mitteilte, soll es sich dabei nur um einen Arbeitstitel handeln. Die Serie sei aber tatsächlich vom Leben von Max Coga (36) inspiriert. Über den MMA-Kämpfer hatte vor zwei Jahren auch schon das ZDF eine mehrteilige Doku produziert.

Laut Angaben der Film- und Medienstiftung sind insgesamt acht Folgen à 30 Minuten geplant. Coga soll vollumfänglich in den Entstehungsprozess eingebunden werden. Insgesamt stehen für das Projekt 1,5 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung.

Wer zum Cast und zur Crew gehört, darüber legt man bei RTL aktuell noch den Mantel des Schweigens. Nähere Informationen dazu sollen aber bereits in Kürze vom Sender veröffentlicht werden, wie es weiter heißt.