"Von Hecke zu Hecke": Rentnerin Ingrid wird reich beschenkt - doch es gibt ein Problem

Berlin - In der "Kleingartenanlage Bornholm" mitten in Berlin wäscht eine Hand die andere. Auch in Folge sieben der Garten-Doku-Soap " Von Hecke zu Hecke " wird Nachbarschaftshilfe großgeschrieben.

Heide und ihre Freundinnen widmen sich mit Prosecco gut gelaunt der Gemüseernte. © RTLZWEI

"Den hab ick irgendwohin gepackt. Der hat 'n rotes Ding", ist sich Ingrid sicher. Da ist er ja! Auf einem Stuhl unter einem Stapel Wäsche versteckt wird die Gartenfreundin schließlich fündig.

"Ich hab ihn gefunden", ruft Ingrid Detlef triumphierend zu. "Ich hab schon fertig", entgegnet der Nachbar trocken. Aber macht nichts - im Gegenzug bekommt Detlef von seiner Freundin eine Ananaspflanze geschenkt.

"Wenn jemand hier aus dem Garten kommt und etwas von mir haben will, dann kriegt er das bestimmt, wenn ich das habe", erläutert Ingrid die Praxis der Bornholmer Nachbarschaftshilfe.

Eigentlich also wieder alles im Lot in der Kleingartenanlage Bornholm, will man meinen. Doch dann ziehen am Berliner Himmel dunkle Wolken auf ...

Die zweite Staffel von "Von Hecke zu Hecke - Bunte Beetgeschichten" läuft täglich um 14.55 Uhr bei RTLZWEI. Nach der Ausstrahlung sind die neuen Folgen 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - und im Anschluss daran im Premium-Bereich.