Knallhart-Regel in sächsischem Bus: Einsteigen ja, aussteigen nein!

Die Linie 400 ist nicht nur die längste Nahverkehrsverbindung Sachsen, sondern auch mit einer kaum erklärbaren Regelung ausgestattet. © MDR

Im erzgebirgischen Annaberg-Buchholz startend verläuft die knapp dreistündige und viermal täglich angebotene Fahrt unter anderem über Freiberg und Wilsdruff nach Dresden. Im Wilsdruffer Ortsteil Mohorn kommt es dabei zu einer Kuriosität.

Denn die hier bedienten vier Haltestellen werden in Richtung Dresden lediglich zum Aussteigen bedient. Einsteigen, um in die Landeshauptstadt zu kommen, darf man nicht.

Das will die ungläubige "Voss & Team"-Reporterin Henriette Fee Grützner (37) selbst testen und winkt an einer Mohorner Haltestelle den einfahrenden 400er-Bus zum Stoppen. Der Fahrer schüttelt schon während des Bremsvorgangs den Kopf, könne sie nicht zusteigen lassen, "weil das so geregelt ist". Fahrgäste seien deswegen aber nicht sauer, behauptet er.

Das ist aber nicht das einzige Problem. Denn auf der Rückfahrt ins Erzgebirge darf Grützner an derselben Haltestelle, an der sie nicht einsteigen durfte, nun nicht aussteigen.