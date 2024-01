Wasserleiche im Neckar entdeckt: Alter Bekannter der "SOKO Stuttgart" unter Verdacht!

Zur Tatzeit habe er zusammen mit Jessica am Neckar Metallschrott geangelt. "Ich mach’ quasi aus Schrott Geld", erklärt Maiwald dem misstrauischen KTU-Leiter Jan Arnaud (Mike Zaka Sommerfeldt, 60). Ob sich die beiden Freunde gegenseitig Decken?

Dann kommt ein alter Bekannter in den Fokus der Ermittlungen. Der Kleinkriminelle Sören Maiwald (David Bredin, 50) soll Gefühle für die Ehefrau des Toten gehegt haben. Doch war er auch dessen Komplize während des Raubüberfalls?

"SOKO Stuttgart", Folge "An der Angel", seht Ihr am heutigen Donnerstag ab 18 Uhr im ZDF oder vorab in der Mediathek.