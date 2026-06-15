Toxic Boyfriends im Bootcamp: Neue RTL-Serie stellt Beziehungen auf die harte Probe
Berlin/Köln - Trailerpark statt Traumurlaub: In der neuen RTL+-Show "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" werden acht Männer in ein überraschendes Reality-Experiment gelockt, das es in sich hat. Statt Party, Pool und Luxusvilla wartet auf sie eine knallharte Abrechnung mit ihren eigenen Freundinnen.
Ab dem 30. Juni zeigt RTL+ zehn Folgen des Sozialexperiments, das sich über fünf Wochen zieht und keine Beziehung unberührt lässt. Moderiert wird das Format von Charlotte Engelhardt (47) und Calvin Kleinen (34).
Und darum geht es: Acht Männer glauben, sie seien Teil eines entspannten Reality-Formats namens "Bro Island" auf Teneriffa. Sie träumen von Sonne, jeder Menge Party und entspannten Stunden am Pool. Doch der Schein trügt.
Nach der ersten Party folgt der Schockmoment: Die "Bro Island" gibt es gar nicht – stattdessen stehen plötzlich ihre eigenen Freundinnen vor ihnen. Und die haben genug von Ego-Trips, Eifersucht, fehlender Wertschätzung und schlechten Mustern in der Beziehung.
Aus dem vermeintlichen Luxusurlaub wird ein emotionales Bootcamp. Die Männer landen statt in einer Luxusvilla in einem einfachen Trailerpark fernab von Pool und Party. Dort beginnt das eigentliche Experiment: Konfrontation, Beziehungsgespräche und schmerzhafte Wahrheiten stehen auf dem Programm.
Dabei gilt es herauszufinden: Wer nimmt die Chance zur Veränderung an? Und welcher Mann fällt in alte Muster zurück?
Männer müssen sich der Wahrheit stellen
"Natürlich gibt es Drama, Tränen, Streit und jede Menge Emotionen. Aber wir gehen auch in die Tiefe. Die Männer werden gezwungen zuzuhören, statt nur zu antworten", betont Charlotte.
Sie hätte gesehen, wie selbst die lautesten Männer plötzlich ganz klein wurden und erkannt haben, wie sehr sie ihre Partnerin verletzt haben.
Auch Calvin verspricht große Konfrontation: "Die Jungs denken erst: Geil, 'Bro Island', Männerurlaub, Party und eine gute Zeit. Aber dann kommt Charlotte und klärt alles auf. Ab da wird's ernst."
Bei diesen acht Paaren wird die Beziehung auf die Probe gestellt:
- Alenssia & Santino (Alenssia u.a. bekannt aus "Temptation Island", "Der Bachelor")
- Angelika & Mirko (erstmals im Reality-TV zu sehen)
- Natalia & Tyron (erstmals im Reality-TV zu sehen)
- Alessandra & Antonio (Alessandra bekannt aus "Köln 50667")
- Nasrin & Josh (bekannt u.a. aus "Temptation Island", "Make Love, Fake Love")
- Jeje & Teezy (Jeje bekannt u.a. aus "Too Hot to Handle", "Love Island VIP"; Teezy bekannt aus "Ex on the Beach", "Are You The One – Realitystars in Love")
- Michelle & Maki (bekannt u.a. aus "Das Sommerhaus der Normalos")
- Larissa & Josua (Josua bekannt u.a. aus "Love Island VIP", "Are You The One? – Realitystars in Love")
Am Ende wird sich zeigen, welche Beziehungen die harte Bewährungsprobe überstehen und welcher "Bad Boyfriend" tatsächlich die Kurve bekommt.
Titelfoto: RTL / Markus Hertrich