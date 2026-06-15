Toxic Boyfriends im Bootcamp: Neue RTL-Serie stellt Beziehungen auf die harte Probe

Berlin/Köln - Trailerpark statt Traumurlaub: In der neuen RTL+-Show "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" werden acht Männer in ein überraschendes Reality-Experiment gelockt, das es in sich hat. Statt Party, Pool und Luxusvilla wartet auf sie eine knallharte Abrechnung mit ihren eigenen Freundinnen.

Charlotte Engelhardt (47) und Calvin Kleinen (34) stellen in der neuen RTL+-Serie "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" acht Paare auf die Probe. © RTL / Pascal Bünning

Ab dem 30. Juni zeigt RTL+ zehn Folgen des Sozialexperiments, das sich über fünf Wochen zieht und keine Beziehung unberührt lässt. Moderiert wird das Format von Charlotte Engelhardt (47) und Calvin Kleinen (34).

Und darum geht es: Acht Männer glauben, sie seien Teil eines entspannten Reality-Formats namens "Bro Island" auf Teneriffa. Sie träumen von Sonne, jeder Menge Party und entspannten Stunden am Pool. Doch der Schein trügt.

Nach der ersten Party folgt der Schockmoment: Die "Bro Island" gibt es gar nicht – stattdessen stehen plötzlich ihre eigenen Freundinnen vor ihnen. Und die haben genug von Ego-Trips, Eifersucht, fehlender Wertschätzung und schlechten Mustern in der Beziehung.

Aus dem vermeintlichen Luxusurlaub wird ein emotionales Bootcamp. Die Männer landen statt in einer Luxusvilla in einem einfachen Trailerpark fernab von Pool und Party. Dort beginnt das eigentliche Experiment: Konfrontation, Beziehungsgespräche und schmerzhafte Wahrheiten stehen auf dem Programm.

Dabei gilt es herauszufinden: Wer nimmt die Chance zur Veränderung an? Und welcher Mann fällt in alte Muster zurück?