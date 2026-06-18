TV-Aus für Ex-Biathlet: Erik Lesser nicht weiter als ARD-Experte tätig

Berlin/Suhl - Staffel- Olympiasieger Erik Lesser (38) hört als Biathlon-Experte der ARD auf. Das bestätigte der öffentlich-rechtliche TV-Sender und verwies auf dessen Arbeit als Trainer. Zugleich wurde der Vertrag mit Arnd Peiffer (39) verlängert.

Erik Lesser (38, r.) als TV-Experte zusammen mit ARD-Co-Moderator Michael Antwerpes (63). © Hendrik Schmidt/dpa

Erik Lessers Entscheidung, den nächsten Schritt in seiner Trainerlaufbahn zu gehen, lasse "sich nicht mit der intensiven Expertentätigkeit kombinieren", teilte die ARD mit.

"Daher haben wir uns in aller Freundschaft entschieden, dass unsere regelmäßige Zusammenarbeit jetzt endet. Erik wird aber sicherlich auch in Zukunft ein gern gesehener Gast bei ARD-Wintersport-Übertragungen bleiben."

Lesser war seit der Saison 2022/23 bei der ARD. Er habe die Biathlon-Übertragungen in den vergangenen Jahren "extrem bereichert", schrieb die ARD.

"Gemeinsam mit Arnd Peiffer konnte er die TV-Analyse des Biathlons auf ein neues Niveau heben, was ihm viel Anerkennung von allen Seiten einbrachte. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zeigten sich zudem immer wieder von den Entertainment-Qualitäten des Duos Lesser/Peiffer begeistert."