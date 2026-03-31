Wer gewinnt die Goldene Lola? Nominierungen für Deutschen Filmpreis bekannt gegeben

Berlin - Rund zwei Monate vor dem Deutschen Filmpreis werden die Nominierungen bekannt gegeben.

Der Deutsche Filmpreis wird am 29. Mai in Berlin vergeben. © Christoph Soeder/dpa

Die Deutsche Filmakademie stellt am Dienstagmittag vor, welche Produktionen und Filmschaffenden nominiert sind (13.20 Uhr online, ab 13.35 Uhr weiter im ARD-Mittagsmagazin).

Die Auszeichnungen werden am 29. Mai in Berlin verliehen. Ähnlich wie bei den Oscars in den USA stimmen die Mitglieder der Deutschen Filmakademie über viele der Preisträgerinnen und Preisträger ab.