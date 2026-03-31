Wer gewinnt die Goldene Lola? Nominierungen für Deutschen Filmpreis bekannt gegeben
Von Julia Kilian
Berlin - Rund zwei Monate vor dem Deutschen Filmpreis werden die Nominierungen bekannt gegeben.
Die Deutsche Filmakademie stellt am Dienstagmittag vor, welche Produktionen und Filmschaffenden nominiert sind (13.20 Uhr online, ab 13.35 Uhr weiter im ARD-Mittagsmagazin).
Die Auszeichnungen werden am 29. Mai in Berlin verliehen. Ähnlich wie bei den Oscars in den USA stimmen die Mitglieder der Deutschen Filmakademie über viele der Preisträgerinnen und Preisträger ab.
Im vergangenen Jahr hatte der Thriller "September 5" von Regisseur Tim Fehlbaum (44) über das Olympia-Attentat 1972 in München die Goldene Lola für den besten Film gewonnen. Die Produktion bekam insgesamt neun Preise.
Titelfoto: Christoph Soeder/dpa