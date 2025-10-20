"Wer stiehlt mir die Show?": Joko schmeißt Olli Dittrich während der Sendung aus dem Studio

München - In der ersten Folge der 10. Staffel von " Wer stiehlt mir die Show ?" konnte Joko Winterscheidt (46) seine Sendung erfolgreich verteidigen, sorgte aber für einige Überraschungen.

Joko Winterscheidt (46) trickste die Kandidaten mit einem diabolischen Kniff aus. © Joyn/Julian Mathieu

"Der Sonntag macht endlich wieder Sinn!", erklärte Joko. Um seine Sendung kämpften Schauspielerin Karoline Herfurth (41), Entertainer Olli Dittrich (68), Musiker Olli Schulz (52) sowie Wildcard-Kandidat Gilles.

Ein neues Spiel hatte es besonders in sich: Beim "Brain or Drain" entschied ein Glücks- und Pech-Rad über das Schicksal der Teilnehmer. Die Strafe für Karoline Herfurth: Eine Dolmetscherin übersetzte alles, was sie sagt simultan auf Spanisch. Blöd nur, dass jetzt auch Joko kein Wort mehr von Karoline verstand: "Wo ist mein Gehirn?", fragte er sichtlich verwirrt.

Olli Dittrich hatte ebenfalls kein Glück: "Wir verabschieden dich jetzt von ProSieben", verkündete Joko seine Strafe. Im laufenden Programm musste Dittrich den Sender wechseln und bei Sixx auftreten. Dazu wurde im Studio eine grüne Kabine aufgebaut und Dittrich machte sein eigenes Ding.

Der "andere" Olli, auch vorübergehend des Studios verwiesen, schaffte es derweil bis zum Finale gegen Joko. Am Ende machten jedoch seine Nerven schlapp: "Das sieht gar nicht gut aus für mich!", klagte der 52-Jährige.