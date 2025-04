Premieren-Machtwechsel im Irish Pub: WSMDS erneut ohne Joko am Ruder

Unterföhring - Zum ersten Mal werden bei " Wer stiehlt mir die Show? " alle drei Promi-Kandidaten eine eigene Sendung erhalten. Am Sonntagabend gewann im Finale Schauspielerin Heike Makatsch (53) gegen den aktuellen Sendungs-Host Rea Garvey (51).

Der irische Musiker Rea Garvey (51, r.) verwandelte das Studio in ein typisches Irish Pub – und übergab das Zepter an Heike Makatsch (53, 2.v.l.). © Joyn/Florida TV / Julian Mathieu

Damit haben dann bis zum Ende der neunten Staffel alle drei Stammkandidaten – Comedian Tedros "Teddy" Teclebrhan (41) hatte ja auch schon eine Ausgabe – eine eigene Sendung gestalten dürfen.

Zwar gewannen neben der legendären Staffel 5 (mit den zwei Wildcard-Siegern) und den beiden darauffolgenden Seasons schon mal alle drei Promis.

Allerdings waren damals Bill Kaulitz (35, Staffel 5), Florian David Fitz (50, Staffel 6) und Lena Meyer-Landrut (33, Staffel 7) jeweils erst in der letzten Ausgabe erfolgreich und bekamen keine eigene Show mehr.

In der Ausgabe vom Sonntagabend verwandelte sich die Quiz- und Spielarena – anlässlich zu Garveys Übernahme – in ein gewaltiges Irish Pub. Die Ratepulte wurden durch eine riesige Holzbar ersetzt, an denen die funktionstüchtigen Zapfhähne auch mal zum Buzzer wurden.

Bei den "Leichten Fünf" zu Beginn der Sendung stellte der Gast-Showmaster aus Irland bereits die Freundschaft zu den Herausforderern auf die Probe, indem er fragte, wie man eigentlich seinen Namen richtig schreiben würde.

Es gab weniger Punkte, als Rea vermutlich gehofft hatte. Oder Rae. Ray? Ach, wer weiß das schon so genau?