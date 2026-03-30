"Wer weiß denn sowas?" fliegt schon wieder aus dem Programm: Das ist der Grund

Hamburg - Ab Montag (30. März, 18 Uhr/Das Erste) heißt es wieder: quizzen, was das Zeug hält. Bei " Wer weiß denn sowas? " dürfen sich Zuschauer auch in dieser Woche wieder auf zahlreiche prominente Gäste freuen, die mit den Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55) gegeneinander antreten. Doch es gibt eine Ausnahme.

Jürgen Vogel (57, 2.v.l.) und Christoph Maria Herbst (60, 2.v.r.) sind am Donnerstag bei "Wer weiß denn sowas?" zu Gast. © ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen

Statt wie gewohnt fünf Folgen werden in dieser Woche nur vier Episoden ausgestrahlt! Am Freitag, dem 3. April 2026, müssen Quiz-Fans auf die Ausstrahlung verzichten.

Der Grund: Ostern! Weil Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag ist, zeigt Das Erste aus gegebenem Anlass ein angepasstes Programm.

So muss "Wer weiß denn sowas?" dem Spielfilm "Die zehn Gebote" weichen, der bereits ab 14.50 Uhr über mehrere Stunden hinweg läuft. Um 18.20 Uhr folgt eine Ausgabe der "Tagesschau". Für die Quiz-Show ist an diesem Tag also kein Platz.

An den anderen Wochentagen läuft alles wie gewohnt: Den Anfang zum Wochenstart machen Arzt, Autor und Schauspieler Joe Bausch (72) sowie Schauspielerin Christine Urspruch (55). Am Dienstag hingegen geht es sportlich weiter.