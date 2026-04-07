"Wer weiß denn sowas?": Quizshow überrascht mit ganz besonderem Special
Hamburg - Fans von "Wer weiß denn sowas?" aufgepasst! Normalerweise läuft die Quizshow immer montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten. Während in den vergangenen Wochen häufiger eine Episode ausgefallen ist, bekommt die Sendung in dieser Woche noch eine Extra-Folge am Samstag!
"Wer weiß denn sowas? XXL" wird am 11. April 2026 in der ARD ausgestrahlt und bildet damit eine zusätzliche Episode zu den Folgen während der Woche. Doch statt um 18 Uhr flimmert die Extra-Episode sogar zur Primetime über die Bildschirme! Ab 20.15 Uhr heißt es dann für etwas mehr als drei Stunden: Quizzen, was das Zeug hält.
Was in der XXL-Ausgabe unverändert bleibt, sind die Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55), die mit prominenten Gästen in ihren Teams gegeneinander antreten. Auch Moderator Kai Pflaume (58) wird wie gewohnt am Samstag durch die Sendung führen.
Doch statt jeweils einem Promi pro Rateteam sind es in der Extra-Folge insgesamt sogar sechs prominente Gäste, die ihr Wissen unter Beweis stellen.
In der XXL-Ausgabe dabei: die "Tatort"-Legenden Harald Krassnitzer (65) und Dietmar Bär (65). Krassnitzer steht seit 26 Jahren als Oberstleutnant Moritz Eisner vor der Kamera. Sein Kollege Bär ermittelt in der Rolle als Kommissar Alfred "Freddy" Schenk seit 1997 in Köln und feiert 2027 sein 30-jähriges "Tatort"-Jubiläum.
"Wer weiß denn sowas? XXL": Das sind weitere prominente Gäste in der Show am Samstag
Doch damit nicht genug: Comedy-Power bringt Ilka Bessin (54) mit, die einst als Cindy aus Marzahn berühmt wurde und heute unter ihrem echten Namen für Selbstakzeptanz und Body Positivity steht. Ihr Gegner: Kaya Yanar (52), der bereits seit 25 Jahren mit seiner Comedy auf der Bühne tätig ist.
Auch musikalisch gesehen sind die Promis gut aufgestellt: Schlagersänger Vincent Gross (29), der 2025 mit "Drinking Wine Feeling Fine" den Sommerhit landete, tritt an. Ihm gegenüber: Entertainerin Palina Rojinski (40), die vom VIVA-Star zur gefragten Schauspielerin aufstieg und zuletzt für die Serie "My Ex" vor der Kamera stand.
In drei Runden kämpfen die Teams um bares Geld für Zuschauende. Am Ende winken im großen Finale satte 50.000 Euro für den guten Zweck.
"Wer weiß denn sowas? XXL" gibt es am Samstag, dem 11. April 2026, ab 20.15 Uhr im Ersten zu sehen und ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar.
Titelfoto: NDR/Morris Mac Matzen