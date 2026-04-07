"Wer weiß denn sowas?": Quizshow überrascht mit ganz besonderem Special

Hamburg - Fans von "Wer weiß denn sowas?" aufgepasst! Normalerweise läuft die Quizshow immer montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten. Während in den vergangenen Wochen häufiger eine Episode ausgefallen ist, bekommt die Sendung in dieser Woche noch eine Extra-Folge am Samstag!

Am 11. April 2026 wird "Wer weiß denn sowas? XXL" ausgestrahlt. Auch dabei: Bernhard Hoëcker (55), Kai Pflaume (58) und Wotan Wilke Möhring (58, v.l.). © NDR/Morris Mac Matzen

"Wer weiß denn sowas? XXL" wird am 11. April 2026 in der ARD ausgestrahlt und bildet damit eine zusätzliche Episode zu den Folgen während der Woche. Doch statt um 18 Uhr flimmert die Extra-Episode sogar zur Primetime über die Bildschirme! Ab 20.15 Uhr heißt es dann für etwas mehr als drei Stunden: Quizzen, was das Zeug hält.

Was in der XXL-Ausgabe unverändert bleibt, sind die Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55), die mit prominenten Gästen in ihren Teams gegeneinander antreten. Auch Moderator Kai Pflaume (58) wird wie gewohnt am Samstag durch die Sendung führen.

Doch statt jeweils einem Promi pro Rateteam sind es in der Extra-Folge insgesamt sogar sechs prominente Gäste, die ihr Wissen unter Beweis stellen.

In der XXL-Ausgabe dabei: die "Tatort"-Legenden Harald Krassnitzer (65) und Dietmar Bär (65). Krassnitzer steht seit 26 Jahren als Oberstleutnant Moritz Eisner vor der Kamera. Sein Kollege Bär ermittelt in der Rolle als Kommissar Alfred "Freddy" Schenk seit 1997 in Köln und feiert 2027 sein 30-jähriges "Tatort"-Jubiläum.